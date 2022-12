Liebe Leserinnen und Leser,

Aktie der Woche

Osisko Development feiert Erfolg auf Cariboo

Osisko Development gab kürzlich die Bohrergebnisse der Explorations- und Kategorieumwandlungs-Bohrkampagne 2022 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Cariboo bekannt. Dabei stieß man unter anderem auf 7,13 Gramm pro Tonne Gold über 3,20 Meter sowie auf eine Vielzahl an weiteren Goldmineralisierungen bis zu 62,30g/t Gold über 0,5 Meter.

Osisko Development definiert Kontinuität der Aderkorridore auf dem Goldprojekt Cariboo

Osisko Development mit Top-Bohrergebnisse auf Tintic

Osisko Development gab weiterhin die Ergebnisse der Probenahmen aus dem laufenden Untertage-Explorationsprogramm in der zu 100 % unternehmenseigenen Testmine Trixie bekannt. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 1.523,54 g/t Au und 126,38 g/t Ag über 1,22 Meter, einschließlich 5.753,47 g/t Au und 191,28 g/t Ag über 0,30 Meter. Die Ergebnisse der Untertageproben und die Informationen der Bohrlöcher werden die Grundlage für eine erste Mineralressourcenschätzung bilden, die voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein wird, um die kurzfristige Minenplanung und Produktion zu unterstützen.

Osisko Development meldet Untergrundprobenergebnisse bei Trixie, Tintic Project, einschliesslich: 1.523,54 g/t Au und 126,38 g/t Ag über 1,22 m (44,44 oz/t Au und 3,69 oz/t Ag über 4,00 ft. ); Gewährt Aktienoptionen und RSUs

Marktüberblick

Gold steht in den Startlöchern für eine Jahrhundertrallye + Platin und Palladium in Kürze mit Angebotsdefizit

Die Situation für Gold erscheint beinahe perfekt: Unzählige geopolitische Krisenherde, eine hohe Inflation und eine aufziehende, weltweite Rezession sollten Gold als den sicheren Hafen schlechthin eigentlich schon längst zum Explodieren bringen. Wäre da nicht eine entscheidende Sache, die den Goldpreis noch zurückhält: Der starke US-Dollar, hervorgerufen von der US-Notenbank FED, die zur Bekämpfung der hohen Inflation die Leitzinsen stetig in die Höhe schraubt. Dadurch wird Gold in vielen anderen Währungen teurer und damit für Investoren unattraktiver. Noch ist Gold offensichtlich unterbewertet, wenngleich zuletzt teilweise hohe Aufschläge auf den aktuellen Kurspreis gezahlt werden mussten. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, denn das Angebot wird in den kommenden Jahren weiter sinken.

Palladium ist hauptsächlich ein Industriemetall. Es wird überwiegend in Katalysatoren von Benzinfahrzeugen eingesetzt, weswegen sich Palladium in den letzten Jahren gut entwickelte. Die Förderung ist jedoch seit Jahren rückläufig. Besonders prekär dabei: Das sanktionierte Russland ist mit knapp 40% der größte Palladiumproduzent weltweit.

Platin konnte in den vergangenen Jahren nicht gut performen. Die zunehmende Abkehr vom Diesel als Verbrennungsmotor Nummer 1 führte zu einem Nachfragerückgang beim Platin, welches hauptsächlich in Diesel-Katalysatoren eingesetzt wird. Für die Zukunft stellt sich die Situation besser dar. Denn Platin wird in absehbarer Zeit verstärkt in Katalysatoren zur Beschleunigung der Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff in Brennstoffzellen eingesetzt werden.

Sowohl bei Platin als auch bei Palladium ist in den kommenden Jahren mit einem Angebotseinbruch zu rechnen, da speziell die wichtigen südafrikanischen Minen ihre Förderung nicht in dem gewohnten Maße aufrechterhalten werden können. Dabei dürften auch anziehende Preise nicht zu einer Besserung beitragen.

Der brandneue Edelmetall-Report der Swiss Resource Capital AG liefert zahlreiche Informationen über den Edelmetall-Sektor und bietet aufschlussreiche Interviews mit exklusiv ausgewählten Experten aus der Branche. Die Vorstellung einer Reihe interessanter Unternehmen, die sich für eine Spekulation auf steigende Edelmetallpreise eignen, vervollständigt den Report, der unter folgendem Link kostenfrei abgerufen werden kann: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Unternehmensnews

Aurania Resources führt Finanzierung durch

Aurania kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung und Update zum Bohrprogramm in Ecuador an

Caledonia Mining erwirbt hochkarätiges Goldprojekt

Caledonia Mining Coporation Plc gibt Erwerb des Goldexplorationsprojekts Motapa in Simbabwe bekannt

Caledonia Mining veröffentlicht Ressourcenschätzung

Aktualisierte Mineralressourcen und technischer Bericht für Maligreen

Calibre Mining nicht von US-Sanktionen betroffen

Calibre gibt Update und bestätigt, dass es keine wesentlichen Auswirkungen auf den Betrieb gibt

Calibre Mining erhält wichtige Umweltgenehmigung

Calibre erhält Umweltgenehmigung für die Erschließung und den Betrieb des hochgradigen Goldprojekts Eastern Borosi und erreicht Null Scope-2 CO2e-Emissionen in Nicaragua

Calibre Mining vermeldet Quartalszahlen

Calibre meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal und das laufende Jahr, erhöhte Wachstumsinvestitionen zur Beschleunigung des künftigen Produktionswachstums Auf dem Weg zur Erfüllung der Kosten- und Produktionsprognose für das Gesamtjahr

Canada Nickel verbessert CO2-Abscheidung

Canada Nickel kündigt Verbesserungen des beschleunigten CO2 Abscheidungsprozesses an

Consolidated Uranium sichert sich weiteres Uranprojekt in Australien

Consolidated Uranium steigt mit dem Erwerb des Yarranna-Uranprojekts in Südaustralien ein

Cypress Development arbeitet mit ThyssenKrupp zusammen

Cypress Development beauftragt Thyssenkrupp Nucera mit Entwurf und Planung einer Chlor-Alkali-Anlage in einer Machbarkeitsstudie

Fury Gold Mines erweitert Mineralisierung

Fury bohrt 5,75 g/t Gold über 4 Meter im Hinge-Ziel und erweitert Mineralisierung um fast 25 % nach Westen auf Eau Claire

GoldMining verlängert Kreditfazilität

GoldMining verlängert nicht verwässernde Darlehensfazilität mit der Bank of Montreal und gibt aktuelle Bilanz bekannt

IsoEnergy verstärkt Management

IsoEnergy gibt Ernennung von Peter Netupsky zum Vorstandsmitglied bekannt und gewährt Aktienoptionen

Labrador Uranium schließt Bohrkampagne ab

Labrador Uranium schließt Feldsaison 2022 ab und stellt sich für zukünftiges Wachstum auf

MAG Silver gibt Quartalsproduktion bekannt

Mag Silver meldet Produktion aus Juanicipio im dritten Quartal

Mawson Gold veröffentlicht PEA

Mawson liefert 211 Millionen US$ NPV5 (nach Steuern) aus Rajapalot PEA

OceanaGold veröffentlicht gute Quartalsergebnisse

OceanaGold meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022

Osisko Gold Royalties erwirbt NSR von SolGold

Osisko Gold Royalties erwirbt Lizenzgebühren für das Cascabel-Projekt von SolGold

Osisko Development gibt Update zu aktuellen Entwicklungen

Osisko Development mit Projekt-Updates

Sibanye-Stillwater schließt Tarifvertrag für Goldbetrieb ab

Sibanye-Stillwater schließt einen fünfjährigen Tarifvertrag für die PGM-Betriebe in Rustenburg und Marikana ab

Sibanye-Stillwater gibt operatives Update

Operatives Update für das Quartal zum 30. September 2022

Skeena Resources stößt auf mehrere hochkarätige Vererzungen

Skeena erweitert Zone 23 an der Oberfläche auf Eskay Creek und durchteuft 1,20 g/t AuEq über 96,02 Meter

Skeena erweitert Eskay Creek-Graben mit Neuentdeckung und durchteuft 4,46 g/t AuEq über 32,19 Meter

Skeena durchschneidet hochgradige In-Pit-Mineralisierung in Zone 21A West - Durchschnittlich 22,38 g/t AuEq über 24,00 Meter

Skeena Resources strukturiert Management um

Skeena gibt die Ernennung von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern bekannt

Summa Silver erweitert hochgradige Silber-Gold-Adern

Summa Silver identifiziert Erweiterungen von hochgradigen Silber-Gold-Adern auf dem Mogollon-Projekt in New Mexico

Vizsla Silver stößt auf neue Vererzung

Vizsla Silver entdeckt neue Mineralisierung westlich von Napoleon auf La Luisa

Vizsla Silver finanziert 30 Millionen CA$

Vizsla Silver gibt eine Aufstockung der zuvor angekündigten Finanzierung auf 30 Millionen Dollar bekannt

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

