VIDAA bringt globale Fußballinhalte auf Google-TV- und andere Android-TV-OS-Geräte in aller Welt

NEW YORK, 3. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- VIDAA, ein Smart-TV-Betriebssystem und eine Streaming-Plattform, und eine Tochtergesellschaft von Hisense Co., Ltd („Hisense") gaben heute eine Vereinbarung bekannt, wonach Google-TV- und andere Android-TV-OS-Geräte die Premium-Sportinhalte von VIDAA, darunter FIFA+, übertragen können.

Als langfristiger Partner von VIDAA, wird Tremor International Ltd. (AIM/NASDAQ: TRMR) („Tremor"), eine führende globale End-to-End-Technologieplattform für digitale Werbung, die auf Connected TV („CTV"), Video und Daten spezialisiert ist, wird als exklusive globale CTV-Monetarisierungsplattform – insbesondere Tremors SSP, Unruly – für die Inhalte auf allen VIDAA- und Android-TV-OS-Geräten fungieren.

Zu den Premium-Inhalten gehören die FIFA+ App mit Tausenden von Stunden Original-, Live- und Archiv-Fußball sowie Originalprogrammen und The FIFA World Cup Daily, By Hisense, eine neue tägliche Sendung, die vor Ort gefilmt und während des Turniers ausgestrahlt wird.

Die diesjährige FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022, deren offizieller Sponsor Hisense ist, wird voraussichtlich 5 Milliarden Zuschauer auf der ganzen Welt anziehen. Mit der kombinierten Reichweite von VIDAA- und Android-TV-OS-Geräten werden die Inhalte der Fußballweltmeisterschaft in den wichtigsten Märkten weltweit verfügbar sein, mit Schwerpunkt auf dem Vereinigten Königreich, Kanada, Lateinamerika, Deutschland, Australien und Japan.

„Unsere Beziehungen zu Google, der FIFA und Tremor International werden Werbetreibenden ermöglichen, mit Präzision und maßgeschneiderter Kreativität auf dem größten Bildschirm des Hauses hochinteressierte Sportfans auf der ganzen Welt zu erreichen", erklärte Guy Edri, President von VIDAA.

„Unsere Priorität ist es, unseren Kunden die Inhalte zu bieten, die sie lieben. Durch diese Zusammenarbeit können wir den WM-Fans auf der ganzen Welt helfen, zu feiern und mit exklusiven und ansprechenden Inhalten auf Android-TV-OS-Geräten mitzufiebern, wo immer sie sind", erklärt Jonathan Zepp, Managing Director, Media & Entertainment Partnerships, Google.