Mittwoch stehen die US-Arbeitsproduktivität und die Lohnstückkosten auf dem Plan, gefolgt von den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung am Donnerstag.

Wir starten am Montag mit den S&P Global Daten zum PMI, die erst für Deutschland und später für die EU, UK und die USA vermeldet werden. Die EU-Einzelhandelsumsätzen stehen ebenfalls am Montag auf der Agenda.

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Diese Unternehmen stehen in der neuen Woche auf der Agenda:

Übergeordnet verbleibt der der DAX weiterhin in seinem Aufwärtskanal, der leicht nach oben zeigt. Auch wenn zu den US-Daten die untere Begrenzung angebrochen war, revidierte er sehr schnell dieses Signal und kehrte in die ursprüngliche Situation zurück:

Ein weiterer Profiteur war der Goldpreis , der nun wieder an der 1.800er-Region angedockt ist und dort versucht, das Level aus August zu überbieten:

An der Wall Street war dann auch das Minus bis zum Abend komplett aufgeholt worden. Einen solchen Run hatte ich nicht erwartet, wenn auch skizziert und daher auch nur zum Teil gehandelt:

Wir notieren daher im DAX weiterhin in dieser Seitwärtszone, nun schon die zweite Handelswoche in Folge:

Im DAX selbst war das Überschreiten im Endloskontrakt in der Morgenanalyse vom 01.12.2022 der Hochpunkt, welcher letztlich vom XETRA-DAX nicht mehr erreicht wurde (Rückblick):

DAX mit einer richtungslosen Woche in der Sonntags-Chartanalyse am 04.12.2022 mit Analyse vom Goldpreis in den großen Zeiteinheiten.

