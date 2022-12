Von etwas näher betrachtet lässt sich ein Ausbruch der Henkel-Aktie über einen untergeordneten Abwärtstrend bestehend seit April letzten Jahres durch einen Kursanstieg über 66,90 Euro feststellen, in dieser Woche konnte sogar ein knappes Hoch oberhalb der Hürde von 68,92 Euro etabliert werden. Die nunmehr seit Juni laufende Erholungsbewegung geht damit in eine zweite Phase und verspricht aus technischer Sicht noch weiteres Aufwärtspotenzial. Am übergeordneten Abwärtstrend würde dies allerdings noch lange nichts ändern, jedoch geht aus den Kursmustern dieses Jahres durchaus eine hoffnungsvolle Stimmung aus.

In zweiter großer Kaufwelle

Die bullische Hammerkerze auf Wochenbasis impliziert weiteres Aufwärtspotenzial, zumal die Hürde um 68,92 Euro überwunden werden konnte. Aus technischer Sicht sind weitere Zielmarken für die Henkel-Aktie nun bei 71,40 und darüber 74,22 Euro angesiedelt. Spätestens von dort aus sollten wieder größere Gewinnmitnahmen im Rahmen einer Konsolidierung eingeplant werden. Sollte allerdings erneut der 50-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 66,65 Euro bärisch gekreuzt werden, ließe das lediglich Abwärtspotenzial auf 64,40 Euro bei Henkel zu.