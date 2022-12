Habeck will mit Namibia Zusammenarbeit bei Wasserstoff vertiefen

WINDHUK (dpa-AFX) - Um eine vertiefte Zusammenarbeit bei Wasserstoff geht es am Montag bei einem Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Namibia. Der Grünen-Politiker trifft mit Präsident Hage Geingob und dem Energieminister Tom Alweendo zusammen. "Grüner" Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien wie Wind- oder Sonnenkraft hergestellt wird, soll eine Schlüsselrolle bei der Energiewende und beim klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft sein. Namibia soll ein wichtiger Lieferant werden.

Thema der Gespräche dürfte auch ein geplantes Aussöhnungsabkommen zwischen Deutschland und Namibia sein. Das Deutsche Reich war von 1884 bis 1915 Kolonialmacht im damaligen Deutsch-Südwestafrika und schlug Aufstände brutal nieder.

Habeck fliegt im Zuge einer mehrtägigen Reise am Montagabend weiter nach Südafrika. In Johannesburg eröffnet er am Mittwoch eine deutsch-afrikanische Wirtschaftskonferenz./hoe/DP/he