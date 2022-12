FRANKFURT (dpa-AFX) - Der vor Weihnachten erwartete Abstieg des Sportartikelherstellers Puma SE aus dem Dax bringt Änderungen auch für den MDax und den SDax mit sich. Da Puma in den Index der mittelgroßen Werte aufgenommen werden dürfte, verdrängt die Aktie dort den - gemessen am Börsenwert auf Streubesitzbasis - kleinsten Wert. Der wird in den Index für die kleineren Unternehmen, den SDax, absteigen müssen.

Laut Experte Pankaj Gupta von JPMorgan und Stifel-Europe-Fachmann Tom Koula trifft es wohl den Batteriehersteller Varta , der seinen Platz im MDax für Puma räumen muss. Außerdem rechnen beide Experten mit einem Platztausch zwischen der noch im MDax enthaltenen Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen und dem bislang noch im SDax geführten Bioethanolhersteller Verbio .