FRANKFURT (dpa-AFX) - Noch vor Weihnachten dürfte die Porsche AG den Dax bereichern. Dafür muss voraussichtlich der Sportartikelhersteller Puma ausscheiden. Das erwarten sowohl die US-Bank JPMorgan als auch die Investmentbank Stifel Europe. Die Deutsche Börse wird die Dax-Indizes an diesem Abend, 5. Dezember, überprüfen. Etwaige Änderungen treten am Montag, 19. Dezember, in Kraft.

Nach wie vor seien die Aktien des vom Autokonzern VW Ende September an die Börse gebrachten Sportwagenbauers ein "klarer Aufsteiger", wie Index-Experte Tom Koula von Stifel Europe sagt. So erfüllt die Porsche AG die im Vergleich zu einer regulären Aufnahme strengeren "Fast Entry"-Kriterien der Deutschen Börse: Der Börsenwert, gemessen an den frei handelbaren Aktien, reicht mit 11,8 Milliarden Euro locker aus.