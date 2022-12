Der angesprochene Abwärtstrend besteht bereits seit Anfang 2021 und begann bei 1,2266 US-Dollar, dieser drückte die Notierungen infolgedessen auf ein Verlaufstief von 0,9535 US-Dollar bis Ende September dieses Jahres abwärts. Erst an dieser Stelle begann eine volatile Stabilisierungsphase, der Ausbruch über die Hürde von 1,0093 US-Dollar brachte schließlich Kursgewinne an die zuvor favorisierte Kursmarke von 1,0368 US-Dollar und den EMA 200 hervor. Allerdings scheint dies Käufer nicht zu genügen, aktuell notiert das Paar auf 1,0540 US-Dollar. Zeitgleich deutet sich aus technischer Sicht eine weitere Ausbruchsbewegung an.

Impulswelle in Arbeit

Mittelfristig orientierte Anleger dürfte die Vorbereitung des Paares EUR/USD auf eine fünfte Kaufwelle durchaus erfreuen, weil dies eine mittelfristige Trendwende zur Folge haben könnte. In der Folge könnten oberhalb von 1,0614 US-Dollar weitere Gewinne übergeordnet an 1,0805 US-Dollar folgen und die Gemeinschaftswährung weiter stärken. Dort wird sich dann der weitere Werdegang erst noch entscheiden müssen, eine in dieser Form steile Rallye wird aber auf Dauer auch nicht durchgehalten werden können. Größere Abschlagsrisiken würden dem Paar allerdings erst unterhalb von 1,0290 US-Dollar drohen, dann wären Rücksetzer zurück in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts um 1,0146 US-Dollar und den seit Ende September laufenden Abwärtstrend möglich.