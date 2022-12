Nachdem wir am Sonntag in der Wochenanalyse vom 04.12.2022 über die "Nullnummer" in der Performance des DAX sprachen, hat sich das Bild zum Montag nicht merklich verändert.

Der Endloskontrakt steht weiterhin unter den Monatshochs bei rund 14.600 Punkten verankert und glich am Freitag ja bereits den Effekt vom US-Arbeitsmarkt vollständig aus:

Hierzu muss man kaum anmerken, dass der XETRA-DAX nach dieser Vorstellung im Gewinn schloss und diese Handelsdaten an der Börse Frankfurt hinterlassen hatte:

Dabei konnten auch wieder eine Vonovia und die FMC etwas aufholen. Gern schauen wir uns später die Einzelwerte im Stream auf Twitch genauer an.

Kurioserweise waren am Abend dann trotz des US-Reversals - der Dow Jones holte die gesamten Verluste wieder auf- die Mehrheit der DAX-Aktien im Minus, wie die Heatmap zeigt:

Das Reversal beim Dow Jones möchte ich Dir hier auch mit aufzeigen:

Mein Trading zeige ich Dir gern wieder ab Montag im Wall Street Trading-Treff gesondert und exklusiv:

Damit hat die Bandbreite der letzten beiden Wochen im XETRA-DAX weiterhin Relevanz:

20221204 Xetra DAX Wochenverlauf

Wir könnten hierbei den Trendkanal weiter nach oben beschreiten und auch kleine neue Verlaufshochs ausbilden:

20221204 Xetra DAX Monatsverlauf

Sind andere Märkte hier spannender?

Erholung beim Bitcoin formiert sich

Nachdem wir gestern schon über den Goldpreis gesprochen hatten, bringe ich heute den Bitcoin einmal mit in die Analyse ein. Er zeigt nach mehreren Wochen des Abwartens an der Unterseite, ob die Zweijahrestiefs halten, nun erstmals wieder etwas Stärke auf der Oberseite:

20221205 Bitcoin BTC_USD

Hier wären die Ziele von 19.000 bis 20.000 US-Dollar technisch nun relevant. Als Orientierung für diese Aufwärtstendenz habe ich einen kleinen Aufwärtstrend markiert. Darunter ist das Szenario wieder verworfen.

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für Montag den 05.12.2022

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Diese Unternehmen stehen in der neuen Woche auf der Agenda:

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es ebenfalls.

Wir starten die Woche mit den S&P Global Daten zum PMI. Sie werden um 9.55 Uhr für Deutschland und gleich 10.00 Uhr für die EU, 10.30 Uhr für UK und 15.45 Uhr für die USA vermeldet.

Die EU-Einzelhandelsumsätzen stehen dann 11.00 Uhr am Montag auf der Agenda.

16.00 Uhr folgt der ISM Index aus Amerika für das nicht-verarbeitende Gewerbe.

Ausführlich habe ich alle anstehenden Termine hier aufgelistet:

