Tearlach erwirbt Pegmatit-führende Lithium-Projekte entlang der ‚Electric Avenue‘; direkt angrenzend an die Vorzeigelagerstätten von Frontier Lithium

Vancouver, British Columbia – 5. Dezember 2022 – Tearlach Resources Limited (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) („Tearlach“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Kaufvertrag (der „Kaufvertrag“) unterzeichnet hat, um eine 100 %-Beteiligung an zwei Claim-Gruppen (die „Projekte“) 175 km nördlich von Red Lake, Ontario, zu erwerben (Abbildung 1). Das Pakwan Lithium-Projekt (das „Pakwan“) umfasst 51 Claims mit einer Gesamtfläche von 1.271 Hektar und das Margot Lake Lithium-Projekt (das „Margot“) umfasst 102 Claims mit einer Gesamtfläche von 2.706 Hektar. Die Projekte befinden sich in der ‚Electric Avenue‘ von Frontier Lithium, die die Lagerstätten PAK und Spark beherbergt. Die Lagerstätte Pak verfügt über eine Mineralressource der nachgewiesenen, angedeuteten und vermuteten Kategorien von 9,3 Mt (Mio. Tonnen) mit durchschnittlich 2,06 % Li2O1. Für die Spark-Lagerstätte gibt es eine Mineralressourcenschätzung von 14,4 Mt mit durchschnittlich 1,4 Li2O1. Zwei weitere bedeutende Pegmatite, Bolt und Pennock, wurden ebenfalls von Frontier Lithium entlang des Streichens entdeckt (Abbildung 2).

Das Pakwan-Projekt:

- 1271 Hektar potenzieller Lithium-Claims in der richtigen geologischen Umgebung mit dokumentierten Pegmatiten

- Direkt an die Claim-Blöcke der Lagerstätten Pak und Spark von Frontier Lithium angeschlossen

- Sehr günstige Bedingungen aufgrund starker Beziehungen durch Berater und Board-Mitglieder

- Potenzial für neue Entdeckungen in diesem Gebiet

- Dokumentierte Pegmatite

Das Margot Lake Projekt:

- 2706 Hektar potenzieller Lithium-Claims in der richtigen geologischen Umgebung mit dokumentierten Pegmatiten

- Direkt an die Claim-Blöcke der Lagerstätten Pak und Spark von Frontier Lithium angeschlossen

- Innerhalb von 10 km von den Pak- und Spark-Lagerstätten gelegen

- Vor einer strukturellen Spreizung, der Bear Head Deformation Zone, auf der die Pak- und Spark-Lagerstätten liegen

- Die Spreizung ist nicht ausreichend erforscht

- Potenzial für neue Entdeckungen in diesem Gebiet

- Sehr günstige Bedingungen aufgrund der guten Beziehungen zu Beratern und Board-Mitgliedern

„Die Projekte Pakwan und Margot ergänzen ein ohnehin schon vielversprechendes Portfolio und befinden sich in den produktivsten Lithiumabbaugebieten Amerikas“, bemerkte CEO Ray Strafehl. „Die Projekte befinden sich in einer Region mit zahlreichen Entdeckungen, günstiger Geologie, bewährter Metallurgie und, was am wichtigsten ist, in der Nähe eines der hochwertigsten Lithiumprojekte Amerikas. Diese Akquisition ist nur der Beginn der nächsten Phase, in der Tearlach sein Weltklasseteam bei der Auswahl von Projekten mit hohem Potenzial einsetzt und intelligente Akquisitionen tätigt, die den Aktionären entgegenkommen. Mit dieser Akquisition ist das Unternehmen auf dem besten Weg, zu beweisen, dass es eines der führenden Lithiumunternehmen in Nord- und Südamerika werden kann“, so Strafehl weiter.

Abbildung 1. Tearlach-Lithiumprojekte entlang der ‚Electric Avenue‘. Quelle: Frontier Lithium1.

Abbildung 2. Regionale Lage der Lithiumprojekte Pakwan und Margot im Nordwesten Ontarios.

Das Pakwan-Projekt

Das Pakwan-Projekt besteht aus 51 Claims mit einer Fläche von 1.271 Hektar. Pakwan liegt entlang der Grenze zwischen der Teilprovinz Berens River und der Teilprovinz Sachigo. Von Bedeutung ist, dass die Li-Lagerstätten im Nordwesten Ontarios nahe an den Grenzen der Teilprovinzen liegen, da sie tief liegende Nahtstellen darstellen, die akkretierte Terrane des Archaikums unterteilen und als Kanäle für fruchtbare peraluminöse granitische Schmelzen dienen. (Breaks et al., 20032) Die Bear Head Deformation Zone (BHDZ) durchquert das Pakwan-Gebiet und stellt ein strukturelles Merkmal auf Krustenebene dar, mit neun größeren Plutonen aus zwei Glimmergraniten (peraluminöse fruchtbare Granite), die auf einer Länge von 140 km entlang der Grenze zur Teilprovinz auftreten. Die peraluminösen fruchtbaren Granite sind das Muttergestein, aus dem sich die Li-haltigen Pegmatite bilden (Breaks et al., 2003). Pakwan liegt nur 12 km südöstlich der PAK-Lithium-Lagerstätte von Frontier Lithium. Die Kartierung durch das OGS hat Pegmatite auf dem Projekt in der Karte M2362, 1977, identifiziert.

Das Margot-Projekt

Das Margot-Projekt besteht aus 102 Claims mit einer Fläche von 2.706 Hektar. Margot liegt entlang einer strukturellen Ausbreitung des BHDZ. Das Margot beherbergt einen peraluminösen Granit mit zwei Glimmern in Kontakt mit Metasedimenten. Bei der Kartierung durch das OGS wurden auf dem Projekt in der Karte P3283, 1994, pegmatitische Gesteinsgänge identifiziert.

Die Transaktion

Gemäß dem Kaufvertrag kann Tearlach eine 100%-Beteiligung an den Pakwan und Margot-Projekten von unabhängigen Verkäufern erwerben, indem es pro Projekt 200.000 $ bei Unterzeichnung des Kaufvertrags und 100.000 $ im zweiten Jahr sowie 2.000.000 $ bei einem erfolgreichen Bohrergebnis von 10 Metern mit 1 % oder mehr Li2O.

Die Verkäufer werden eine 3 %ige NSR-Lizenzgebühr („NSR“) für die Projekte einbehalten, wobei ein halber Prozentpunkt für 1 Million $ zurückgekauft werden kann. Der Kaufvertrag wird gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange als „Exempt Transaction“ eingestuft.

Sachverständige Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Mike Kilbourne, P. Geo., einer unabhängigen, sachverständigen Person („QP“) gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects – geprüft und genehmigt. Die QP und das Unternehmen haben keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Informationen zu den Projekten zu verifizieren, insbesondere im Hinblick auf historische Explorationen, Nachbarunternehmen und geologische Arbeiten der Regierung.

Quellen und Bekanntmachungen

Frontier Lithium Inc. Technischer Bericht gemäß NI 43-101, Projekt PAK, PAK, Red Lake Mining District, Ontario, Kanada, erstellt von BBA mit einem Gültigkeitsdatum vom 5. April 2021.

Breaks, F.W., Selway, J.B. und Tindle, A.G. 2003. Fertile peraluminous granites and related rare-element mineralization in pegmatites, Superior Province, northwest and northeast Ontario: Operation Treasure Hunt; Ontario Geological Survey, Open File Report 6099, 179 Seiten.

Über Tearlach

Tearlach ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich mit der Akquisition, der Exploration und der Erschließung von Lithiumprojekten beschäftigt. Tearlach hält Beteiligungen an den Projekten Wesley, Harth und Ferland im Nordwesten von Ontario, Kanada. Das Projekt Wesley grenzt an das Projekt Root Lake von Green Energy Metals, wo derzeit ein 24.000 Meter umfassendes Bohrprogramm durchgeführt wird. Auch auf dem Lithiumprojekt Harth, das 8 km westlich des Lithiumprojekts Wesley liegt, wurden Pegmatit-Dykes gefunden. Schürfungen und Kartierungen haben auch Pegmatit-Gänge auf dem Ferland Lithium Projekt, 10 km östlich des Seymour Lake Projekts von Green Technology Metals, bestätigt. Tearlach beabsichtigt, diese Ressourcen zu erkunden und durch Übernahmen ein Projektportfolio auf dem amerikanischen Kontinent zu entwickeln. Das Hauptziel von Tearlach ist es, sich als führendes Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen in Nord- und Südamerika zu positionieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Website www.tearlach.ca.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS,

TEARLACH RESOURCES LTD.

Charles Ross

Chairman und CFO

Suite 610 - 700 W. Pender Street

Vancouver, BC, Canada V6C 1G8

Tel: 778-228-2269

Weder die TSX Venture Exchange noch der von ihr bereitgestellte Regulierungsdienst (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, ohne Einschränkung, des Abschlusses der Vereinbarung und der voraussichtlichen Geschäftspläne und des Zeitplans für zukünftige Aktivitäten des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Worte wie: "glaubt", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "schätzt", "plant", "kann", "sollte", "würde", "wird", "potenziell", "geplant" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen und ähnliche Ausdrücke, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten können, könnten, würden, könnten oder werden, oder die getroffen oder erreicht werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, dass das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen in Verbindung mit dem Abkommen erhalten wird, dass die Fundamentaldaten des Marktes zu einer anhaltenden Lithiumnachfrage und -preisen führen werden, dass das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Genehmigungen in Verbindung mit der zukünftigen Entwicklung der Projekte rechtzeitig erhalten wird, dass die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu angemessenen Bedingungen für die Entwicklung und den weiteren Betrieb der Projekte des Unternehmens gegeben ist und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze einzuhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem der Bedarf an zusätzlichem Kapital, betriebliche und technische Schwierigkeiten in Verbindung mit Mineralexplorations- und -erschließungsaktivitäten, die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, einschließlich der Projekte, die Schätzung oder Realisierung von Mineralreserven und Mineralressourcen, die Tatsache, dass die Beteiligungen des Unternehmens an den Projekten ein Kauf sind, der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion, die Produktionskosten, die Kapitalausgaben, die Kosten und der Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten, der Bedarf an zusätzlichem Kapital, die zukünftigen Preise für Lithium, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, Veränderungen auf den Finanzmärkten und bei der Nachfrage und den Marktpreisen für Rohstoffe, mangelndes Interesse von Investoren an zukünftigen Finanzierungen, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen (einschließlich der TSX Venture Exchange), Genehmigungen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungsaktivitäten, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die sich auf den Bergbaubetrieb auswirken, Rechtsstreitigkeiten, das Unvermögen des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen, Zulassungen oder Ermächtigungen zu erhalten, Umweltprobleme und -verbindlichkeiten sowie Risiken im Zusammenhang mit Joint-Venture-Betrieben und andere Risiken und Ungewissheiten, die in den kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens offen gelegt werden. Alle kanadischen Veröffentlichungen des Unternehmens können unter www.sedar.com eingesehen werden, und die Leser werden dringend gebeten, diese Unterlagen zu lesen.

Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Tearlach Resources Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 1,420EUR gehandelt.