Die ersten Lockerungen der Null-Covid-Strategie in China kamen vor allem an den Börsen im Reich der Mitte sehr gut an. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen stieg zuletzt um 2,0 Prozent auf 3946,88 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong rückte um 4,2 Prozent auf 19 459,47 Zähler vor.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Händler verwiesen darauf, dass sich die leicht gelockerten Covid-Beschränkungen in China nach den jüngsten Massenprotesten positiv auf die Marktstimmung auswirkten.

