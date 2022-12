Gesetzliche Krankenkassen Versicherte verschenken jährlich 4,5 Mrd. Euro (FOTO)

München (ots) -



- Arbeitnehmer*innen sparen bis zu 293 Euro jährlich durch Wechsel der

Krankenkasse

- Krankenkassen informieren erstmals nicht proaktiv über Erhöhungen

- CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die gesetzliche

Krankenversicherung



Gesetzlich Krankenversicherte in Deutschland haben 2022 mehrere Milliarden Euro

verschenkt, weil sie ihre Krankenkasse nicht gewechselt haben. Im Durchschnitt

verlangen gesetzliche Krankenkassen in diesem Jahr einen Zusatzbeitrag in Höhe

von 1,3 Prozent. Wären alle gesetzlich Versicherten zur günstigsten bundesweit

tätigen Kasse im CHECK24-Vergleich mit einem Zusatzbeitrag von 0,69 Prozent

gewechselt, hätten sie insgesamt 4,5 Mrd. Euro gespart.1)