APR Applied Pharma Research (eine Tochtergesellschaft von Relief Therapeutics) ist unter den Finalisten des Rare Disease International Film Festival 2022

GENF, 5. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- RELIEF THERAPEUTICS Holding SA (SECHS: RLF) (OTCQB: RLFTF) (RLFTD) („Relief"), ein biopharmazeutisches Unternehmen in der Schweiz, das weltweit neuartige, patentgeschützte Produkte in ausgewählten Fachgebieten, seltenen und sehr seltenen Krankheiten erforscht, entwickelt und vermarktet, gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft APR Applied Pharma Research SA („APR") SA als Kandidat für die Endrunde des Rare Disease International Film Festival UnoSguardoRaro 2022 nominiert wurde.

APR unterstützt das erste und einzige europäische Filmfestival, das Filmbeiträge aus aller Welt zeigt, die sich mit den Herausforderungen des Lebens von Menschen mit seltenen Krankheiten befassen, und leistet einen Beitrag dazu. Der Kurzfilm Forward – Live your best life wurde von einer internationalen Experten-Jury aus Patientenverbänden, Gesundheitsexperten und Filmproduzenten unter mehr als 200 Kandidaten als Finalist nominiert. Bei der Preisverleihung vergab die Jury zwei Auszeichnungen für den Film von APR: Sonderpreis für die beste Kampagne und die beste Regie.

„Mit unserer Kampagne ‚Live your best life (dt. Lebe dein bestes Leben)!' beleuchten wir die bewegende Erfahrung von Familien, die von Phenylketonurie (PKU) betroffen sind, ihre Schwierigkeiten beim Einhalten einer strengen Ernährungsweise und bei der Verwendung von Eiweißersatzstoffen sowie ihren Willen, ihr volles Potenzial im Leben auszuschöpfen", so Paolo Galfetti, Chief Executive Officer von APR, dessen Lebensgeschichte als Vater eines Kindes mit Phenylketonurie den Film inspirierte. Paolo Galfetti beschrieb die Arbeit der APR für sein erstes Kind Riccardo, das mit dieser Krankheit geboren wurde: „Das Wissen, dass diese Produkte für Patienten und Familien, die mit dieser seltenen Krankheit leben, sowie für das medizinische Fachpersonal hilfreich sein können, ist unsere größte Belohnung. Ich bin stolz auf die Zusammenarbeit mit engagierten Menschen und auf die Ergebnisse, die wir gemeinsam erzielt haben. Die Tatsache, dass ich mich sowohl persönlich als auch beruflich so einbringe, macht mich noch stolzer auf meinen Sohn und den entschlossenen und tatkräftigen jungen Mann, der er geworden ist."