DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Flatexdegiro auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flatexdegiro nach einer Gewinnwarnung sowie Kritik der deutschen Finanzaufsichtsbehörde BaFin von 11 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die erneut gesenkte Umsatzprognose liegt nun laut Analyst Mengxian Sun unter der Konsensschätzung und seiner Prognose. Das gesenkte operative Margenziel (Ebitda) bleibe ebenfalls hinter seinen Erwartungen zurück, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun könnte die Konsensschätzung für das diesjährige Ergebnis je Aktie (EPS) um 15 Prozent fallen./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird aktuell mit einem Minus von -24,99 % und einem Kurs von 7,73EUR gehandelt.