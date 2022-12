Loft Dynamics, vormals VRM Switzerland, macht sich mit 20 Millionen Dollar Finanzierung an die Revolution der Flugsimulation.

Die neue Technologie auf Basis der Virtual Reality Technologie adressiert den globalen Pilotenmangel, die steigende Nachfrage nach Flugschulen und die dringende Notwendigkeit zur Reduzierung der Luftverschmutzung.

ZÜRICH, Schweiz und SAN FRANCISCO, Kalifornien, 5. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Loft Dynamics AG, Produzent des weltweit ersten und einzigen Virtual-Reality (VR)-Simulators, der von einer großen Luftfahrtbehörde zugelassen ist, gibt heute die Umfirmierung und eine Finanzierung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar bekannt. Es ist die erste institutionelle Finanzierungsrunde des Unternehmens, angeführt von den amerikanischen Technologie-Investoren Craft Ventures, Sky Dayton und Up Ventures. Die Finanzierung wird das Wachstum von Loft Dynamics auf internationalen Märkten, insbesondere in den USA, beschleunigen. Die Umbenennung von VRM Switzerland in Loft Dynamics bereitet das Unternehmen zu einem Zeitpunkt auf die globale Expansion vor, wo Pilotenmangel und die Notwendigkeit zur Reduzierung der Luftverschmutzung sich auf dem Höhepunkt befinden.

"Nach vielen Jahren der Entwicklungsarbeit sind wir bereit, Loft Dynamics zu einem globalen Unternehmen auszubauen und unsere Technologie und Trainingslösungen in die Welt zu bringen", so Fabi Riesen, Mitbegründer und CEO von Loft Dynamics. "Diese Finanzierung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, denn so können wir die steigende Nachfrage nach Flugtrainings befriedigen und noch schneller die Palette der von uns unterstützten Flugzeugtypen erhöhen."

Loft Dynamics bedient bereits Kunden wie Airbus Helicopters, Air Zermatt, Colorado Highland Helicopters, Helitrans Norway, Meravo und Mountainflyers. Flugschulen, Fluggesellschaften, Flottenbetreiber, Regierungen und Flugzeughersteller stehen derzeit Schlange für eine effizientere Lösung für die Pilotenausbildung. Da immer weniger Piloten aus dem Militär kommen und zugleich während der COVID-19-Pandemie massenhaft Piloten in den Ruhestand gingen, ist der Bedarf an ausgebildeten Piloten weltweit so hoch wie nie. Loft Dynamics bietet eine hocheffiziente, außergewöhnlich realistische, schadstofffreie und deutlich kostengünstigere Pilotenausbildung und -training.