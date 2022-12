E-Learning für alle Generationen - wie Unternehmen Azubis und alte Hasen gleichermaßen für digitale Lernplattformen begeistern (FOTO)

Ulm (ots) - Aktuell setzen immer mehr Unternehmen auf digitale Lernplattformen.

Denn sie stellen ein probates Mittel dar, um Azubis und junge Fachkräfte für

sich zu gewinnen und zu binden - Arbeitnehmer höheren Alters begeistern sie

damit jedoch nur bedingt.



"E-Learning vereinfacht das Erlernen neuer Prozesse und steigert dadurch die

Motivation - eine Win-win-Situation für Fachkräfte und Unternehmen. Umso

wichtiger ist es, auch ältere Arbeitnehmer ins Boot zu holen", sagt Martin

Sommer. Er steigert mit E-Learning die Effizienz bei der Ausbildung neuer

Mitarbeiter und kennt die zahlreichen Vorteile digitaler Lernplattformen. In

diesem Beitrag verrät er, wie Unternehmen die Vorteile von E-Learning richtig

kommunizieren und damit auch ältere Mitarbeiter davon überzeugen.





Dauerhafte Fortbildungskapazitäten werden immer wichtigerDie Gesellschaft verändert sich. Vor allem Digitalisierung und technischerFortschritt prägen und beschleunigen diesen Wandel. Auch vor dem Arbeitslebenmacht die damit einhergehende Transformation keinen Halt. Ob Azubi odergestandener Mitarbeiter, die Veränderungen betreffen alle gleichermaßen.Wer schon lange im Berufsleben steht, droht den Anschluss zu verlieren. Wer sichnoch in der Ausbildung befindet, ist mit einem oftmals überfordertenBerufsschulsystem konfrontiert, das nicht schnell genug auf den Wandel reagiert.In der Folge bauen Unternehmen ihre eigenen Fortbildungskapazitäten aus.Im Sinne des "lebenslangen Lernens" werden Mitarbeiter immer wiedernachgeschult, um auf die Challenges der kommenden Jahre vorbereitet zu werden.Das kann schnell kostspielig werden. E-Learning ist eine sinnvolle Möglichkeit,Mitarbeiter im Betrieb regelmäßig fortzubilden, ohne dafür ausuferndefinanzielle und vor allem zeitliche Budgets einplanen zu müssen.E-Learning ermöglicht individuelle Lerninhalte zu jeder ZeitE-Learning-Plattformen und -Systeme ermöglichen es den Mitarbeitern, von jedemBüroarbeitsplatz oder sogar vom Homeoffice aus auf individuelle Lerninhaltezuzugreifen. Damit können Nachqualifizierung und Weiterbildung begleitend zumnormalen Berufsalltag stattfinden.Doch über den Erfolg solcher Bildungsangebote entscheidet nicht allein dieinhaltliche Qualität der Kurse und E-Learning-Plattformen. Auch die technischeUmsetzung ist entscheidend. Denn in vielen Fällen scheitern E-Learning-Angebotenicht an ihrem inhaltlichen Anspruch, sondern vor allem an der Akzeptanz derLernenden.Screenshots mit seitenlangen Erklärtexten und anschließendemMultiple-Choice-Test sind keine zeitgemäßen E-Learning-Inhalte. Hinzu kommt,