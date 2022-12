Zweite Produktionsstätte Aiways Thailand plant eigenes Werk (FOTO)

München (ots) - Mit einer Investition von mehr als 40 Millionen Euro und dem

Unterzeichnen einer Absichtserklärung mit Bio Hub Asia legt

Aiways-Kooperationspartner Phoenix EV die Basis für ein Montagewerk in Thailand,

das schon in 2023 die ersten lokal produzierten Einheiten des Aiways U5 SUV und

der Aiways U6 SUV-Coupé fertigen soll.



Der Bio Hub Asia in der Provinz Chachoengsao ist das erste vertikal integrierte

"Bio-Circular-Green-Economy"-Industriegebiet in Thailand und Südostasien. Ziel

des Projekts ist die optimale Ressourcennutzung, bei geringen Kosten und ohne

Umweltverschmutzung. Die Planung geht von der Errichtung 54 nachhaltiger

Fabriken in diversen Sektoren aus: Von Chemie über Energie über Medizin und

Gesundheit, bis hin zu einem Forschungs- und Entwicklungszentrum für nachhaltige

Innovationen.