Sinoboom unter den Top 50 beim Weltgipfel der Baumaschinenindustrie 2022

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Am 21. November 2022 fand in Shanghai

erfolgreich der Top 50-Weltgipfel der Baumaschinenindustrie statt. Sinoboom

wurde in die Jahresliste der 50 größten Baumaschinenhersteller der Welt

aufgenommen und belegt dort Platz 48.



Darüber hinaus wurde Sinoboom mit zwei Auszeichnungen für besondere Leistungen

geehrt. Die erste Auszeichnung platziert Sinoboom unter den Top 10 der

gewinnbringendsten Unternehmen, die zweite würdigt Sinoboom als eines der Top

10-Unternehmen mit der höchsten Kapitalrendite.