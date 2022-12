Die Glencore-Papiere erklommen zudem ein weiteres Rekordhoch. Dabei stütze auch die Nachricht, dass der Konzern eine Korruptionsaffäre in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) mit der Zahlung von 180 Millionen US-Dollar an die DRK beigelegt hat./edh/zb

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die in Europa notierten Aktien von Bergbau-Unternehmen haben sich am Montag mit überwiegend klaren Gewinnen an die Spitze der europäischen Branchenübersicht gesetzt. Der Sektorindex Stoxx Europe 600 Basic Resources stieg im Vormittag zuletzt um 2,1 Prozent auf den höchsten Stand seit Juni.

