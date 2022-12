JPMORGAN stuft MICHELIN auf 'Underweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose Asumendi

Analysiertes Unternehmen: MICHELIN

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin von 20 auf 22 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Erwartung geringer schwankender Rohstoffkosten und stabilerer Lieferketten dürfte 2023 für die Automobilindustrie ein ertragsstarkes Jahr werden, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Zudem sollten globale Produktionspläne die Ertragsdynamik der Zulieferer ankurbeln und es den Herstellern ermöglichen, Gewinne auf hohem Niveau zu erzielen. Beim Reifenhersteller Michelin bemängelt er, dass der Großteil des Geschäfts an den sehr widerstandsfähigen globalen Ersatzreifenzyklus gebunden sei, der weniger Erholungspotenzial biete als bei den reinen Autozulieferern./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 19:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2022 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.