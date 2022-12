Alle an Bord des Heathrow Festive Express

Der Heathrow Express - die schnellste Verbindung

zwischen dem Zentrum Londons und dem Flughafen Heathrow - hat heute den Festive

Express eingeführt. Bis zum 7. Dezember werden diejenigen, die das Glück haben,

mit dem Express zu reisen, eine noch fröhlichere Reise erleben, da einer der

Waggons in eine bezaubernde Festtagsszene verwandelt wurde.



Von heute bis Mittwoch stehen Weihnachtspostelfen bereit, um die Fahrgäste zu

begrüßen, wenn sie an Bord kommen, wo sie von funkelnden Lichtern und dem Läuten

von Schlittenglocken umgeben sein werden. Sobald sie Platz genommen haben,

können sich die Fahrgäste in dem zauberhaften Wagon wie zu Hause fühlen, der mit

bunten Kugeln geschmückt, mit Paketen beladen und bis unter die Decke mit

festlichem Spaß gefüllt ist. Während der Fahrt können Familien einen Brief an

den Weihnachtsmann schreiben. Außerdem gibt es an den drei Tagen besondere

Angebote, darunter ein Goldenes Tombola-Ticket und die Chance, einen

Einkaufsbummel zu gewinnen.