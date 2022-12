Durchschnittliche Entlohnung in der Pflege gegenüber 2021 um mehr als 2 Prozent gestiegen

Berlin (ots) - Die durchschnittlichen Stundenlöhne in den tarifgebundenen

Pflegeeinrichtungen sind im Vergleich zum vergangenen Jahr um 2,36 Prozent auf

20,37 Euro gestiegen. Das zeigt eine bundesweite Auswertung der AOK. Alle

Pflegeeinrichtungen, die an einen Tarif oder an eine kirchliche

Arbeitsrechtsregelung gebunden sind, mussten die Daten zur Entlohnung ihrer

Beschäftigten zum 30. September 2022 an die Landesverbände der Pflegekassen

melden. Das jeweilige "regional übliche Entlohnungsniveau" in den einzelnen

Bundesländern, das auf Basis der Meldungen berechnet wurde, ist ab sofort im

Gesundheitspartner-Portal der AOK abrufbar .



In der Online-Übersicht der AOK sind auch die Entlohnungsniveaus der einzelnen

Beschäftigtengruppen ablesbar. So liegt der durchschnittliche Stundenlohn für

Hilfspersonal bei 17,03 Euro. Das sind 2,53 Prozent mehr als 2021.

Pflegeassistenzpersonal mit mindestens einjähriger Ausbildung hat ein

durchschnittliches Entlohnungsniveau von 19,05 Euro pro Stunde (plus 1,98

Prozent gegenüber 2021), für Fachpersonal mit mindestens dreijährige Ausbildung

liegt es bei 23,38 Euro (plus 2,86 Prozent).