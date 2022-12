Story House Egmont stärkt internationales Verlagsgeschäft durch Lizenzerwerb in Polen

Berlin (ots) - Story House Egmont Poland hat die Rechte an einer Reihe führender

Kinderzeitschriften vom polnischen Verlag Media Service Zawada erworben und das

eigene Portfolio um die populären Titel Peppa Pig, Scooby Doo, Cartoon Network,

L.O.L. Surprise, Canal+ Mini Mini, Cry Babies und Dino Ranch erweitert. Nach der

Übernahme wird Story House Egmont Poland der mit Abstand größte Verlag für

Kinderzeitschriften in Polen.



Story House Egmont - ein Teil der Mediengruppe Egmont - ist in drei

Geschäftsbereichen tätig, Multimedia-Publishing, E-Commerce und digitale

Agenturen, mit einem Gesamtumsatz von 851 Millionen Euro im Jahr 2021. Auf dem

deutschsprachigen Markt ist Story House Egmont mit den Verlagen Egmont Ehapa

Media und Egmont Verlagsgesellschaften mit Kinder- und Jugendzeitschriften,

Comics und Mangas vertreten. Zum Portfolio gehören marktführende Titel wie Walt

Disney Lustiges Taschenbuch, Asterix, Micky Maus, Wendy, Lucky Luke, Sailormoon,

Detektiv Conan, Mädchen und Popcorn.