sdm in der GBC Analyse: 'Übernahme nicht nur um Größe zu erzielen, auch Synergien in Aussicht'



Das Audio-Interview finden Sie unter folgender Adresse: https://gbc.brn-ag.de/gbc.php?brn_id=41407



Am 01.12.2022 führte GBC-Analyst Marcel Goldmann mit der Börsen Radio Network AG ein Interview zum Thema: sdm SE in der GBC-Analyse: Marktentwicklung, aktuelle Geschäftsentwicklung, Übernahmen, Unternehmensstrategie, sowie Perspektiven der Gesellschaft.

Die sdm SE zählt zu den führenden Sicherheitsdienstleisterunternehmen in der Metropolregion München. Das Unternehmen verfügt über ein breites Leistungsangebot an sicherheitsspezifischen Dienstleistungen. Diese reichen vom Werk- und Objektschutz, über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltun-gen und effektiven Personenschutz. Die sdm-Gruppe wies im Jahr 2021 eine Kundenstruktur mit mehr als 80 Bestands- und Projektkunden auf. Den Großteil hiervon bildeten große kommunale und städtische Auftraggeber. Daneben gehören u.a. auch Konsulate, Krankenhäuser, Impfzentren, AnkER-Zentren, Stiftungen, Privatper-sonen, Hotels und der Einzelhandel zum Kundenkreis des Unternehmens. Mit ihren rund 300 Mitarbeitern konnte die Sicherheitsdienstleistungsgesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 13,0 Mio. EUR Umsatz erzielen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26079.pdf



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 01.12.2022 (13:30 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 02.12.2022 (9:49 Uhr)

Die sdm Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4,06EUR gehandelt.