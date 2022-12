Erstes Fußball-Bundesliga-Benchmarking von Bain - Union Berlin, Dortmund und Köln jagen die Bayern

- Bayern München nutzt seine wirtschaftlichen Ressourcen am effektivsten

- Veränderte Rahmenbedingungen erfordern Weitentwicklung des Geschäftsmodells

von digitalen Technologien bis hin zum Wettbewerb um Sponsorengelder

- Im Benchmarking werden Kaderwertmanagement, Sponsoring, Merchandising,

Ticketing, Markenpositionierung und Fanmobilisierung analysiert



Woche für Woche wird in der Fußball-Bundesliga um Punkte gekämpft. Doch neben

dem sportlichen Erfolg benötigen die Vereine auf Dauer auch eine gesunde

wirtschaftliche Basis. Diese hat die internationale Unternehmensberatung Bain &

Company nun erstmals bei den 18 deutschen Erstligisten der Saison 2021/2022

analysiert. Im Bundesliga-Benchmarking werden unterschiedliche Kennzahlen zu den

entscheidenden Werthebeln im Profifußball verdichtet - von den Ticketverkäufen

bis hin zu den Merchandising-Umsätzen -, woraus ein neuartiges Ranking in

Tabellenform entsteht.