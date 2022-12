VR8 ernennt erfahrenen MD zur Leitung der Entwicklung und Finanzierung des Weltklasse Steelportdrift Vanadium Projekts

VANADIUM RESOURCES LTD (ASX:VR8 DAX: TR3) ("VR8" oder "DAS UNTERNEHMEN") freut sich bekannt zu geben, dass es mit Wirkung vom 9. Januar 2023 (Datum des Inkrafttretens) den sehr erfahrenen Bergbauexperten und Financier John Ciganek zum Geschäftsführer und Chief Executive Officer ernannt hat. Herr Ciganek wird bis zum Datum des Inkrafttretens weiterhin als Non-Executive Director tätig sein.

Jurie Wessels, Executive Chairman von VR8, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit John Ciganek jemanden von diesem Kaliber für die Leitung des Unternehmens gewinnen konnten, um die anstehenden Meilensteine bei der Beschaffung von Fremd- und Eigenkapital zu bewältigen, geeignete Abnahmemöglichkeiten zu arrangieren und wichtige Ziele während des erwarteten Bauprozesses zu erreichen. John Ciganek verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz, der auch Projekte in Südafrika und anderen afrikanischen Ländern umfasst, und seine ausgezeichneten Fähigkeiten eignen sich hervorragend für das, was das Unternehmen auf seinem Weg zum Bau und zur Produktion benötigt.

Ich möchte auch Eugene Nel, der seit fast zwei Jahren als CEO tätig ist, für seine Bemühungen danken, die DFS rechtzeitig und innerhalb des Budgets abzuschließen. Im Namen des Board of Directors wünsche ich ihm viel Erfolg für die Zukunft, wozu auch gehören könnte, dass wir ihn bald wieder im Team sehen, wenn Positionen für den Aufbau des Führungsteams frei werden."

John Ciganek wird Eugene Nel ersetzen, der am 9. Dezember 2022 als Chief Executive Officer zurückgetreten ist und sein Mandat erfüllt hat, das Unternehmen bei der Fertigstellung der Vormachbarkeitsstudie (PFS) und der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) erfolgreich zu führen. Es wird erwartet, dass sich Eugene Nel um eine Position im Owner's Team von VR8 bewerben wird, dass das Steelpoortdrift-Projekt durch die erforderlichen anfänglichen Arbeitsabläufe führen wird, um das Projekt schaufelfähig zu machen, und dann zur Namensproduktion und darüber hinaus.

Über John Ciganek

Vor seiner Ernennung zum Executive Director war Herr Ciganek ein unabhängiges Non-Executive Director des Unternehmens. Herr Ciganek bringt eine Fülle von Erfahrungen in den Bereichen Bergbau, Projektfinanzierung, Entwicklung und Betrieb in VR8 ein. Er ist ein qualifizierter Bergbauingenieur, hat einen Master of Business Administration und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bergbau und Finanzwesen.