Brautmode-Label von TV-Designerin Sanna Lindström übernimmt Kultmarke noni Mode GmbH

Mönchengladbach/Köln (ots) - Das seit 17 Jahren bestehende Brautmodel-Label noni

hat den Besitzer gewechselt: Seit 1. Dezember 2022gehört das Kölner Unternehmen

zur Sanna Lindström GmbH. Nach Einleitung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens

Ende September war deren Geschäftsführung auf den damaligen Wettbewerber

zugegangen, um gemeinsam eine Lösung für den Erhalt der beliebten Marke zu

entwickeln.



Ab sofort wird diese nun als noni Mode GmbH fortgeführt. Die 40

Mitarbeiter*innen wurden übernommen. Auch der Standort Köln bleibt erhalten und

wird fortan unter der Führung einer erfahrenen Managerin aus dem noni-Team,

Katharina Heuser, gemeinsam mit einer der Gründerinnen, Johanne Bossmann,

geleitet.





Auch die zweite Gründerin Judith Müller bleibt Teil des Labels und wird inleitender Funktion, gemeinsam mit Johanne Bossmann und Katharina Heuser, ihreMarkenvision weiter vorantreiben. "Die Tatsache, dass wir die kritischste Phaseunserer Firmengeschichte meistern konnten und jetzt mit einem starken Partnerwie Sanna Lindström und unserem bestehenden Team nach vorne blicken dürfen,macht uns unheimlich glücklich," so Johanne Bossmann."Wir glauben fest an den Markenkern von noni und haben eine klare Vorstellung,wie wir das Label wieder rentabel machen und wertvolle Symbiosen zwischen beidenMarken aufbauen können. Besonders am Herzen liegt uns, dass wir nicht nur dasLabel übernehmen, sondern auch die Menschen, die sie mit viel Leidenschaft undKnow-How aufgebaut und branchenweit bekannt gemacht haben", so Simon Gincberg,Mitgründer und Geschäftsführer Sanna Lindström GmbH.Auch die neue Geschäftsführung der noni Mode GmbH, Katharina Heuser, zeigt sichzuversichtlich: "Die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir als Team jede Hürdeüberwinden können. Nun sprudeln wir nur so vor Ideen und Tatendrang, wie wirunser Label wieder richtig erfolgreich machen können."Mit der Akquisition stärkt die Sanna Lindström GmbH ihre Kompetenz und ihrPortfolio im stark diversifizierten Brautmoden-Markt und erzielt eine deutlichgrößere Marktabdeckung. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden.