Internationale Expertenrunde betrachtet Chancen von Gesundheitsdaten / EIT Health-Symposium im Mannheimer Innovationszentrum CUBEX ONE (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mannheim (ots) - Wie können Patientendaten datenschutzgerecht zur Verbesserungder medizinischen Versorgung eingesetzt werden? Das gemeinsame Symposium der EITHealth Regional Innovation Hubs (RIH) Germany-Switzerland und Spain stand ganzim Zeichen von effizientem und patientenorientiertem Datenmanagement: Vom 17.bis zum 18. November trafen sich Expert:innen aus Forschung, Industrie undPolitik im CUBEX ONE in Mannheim, um über das Spannungsfeld zwischen Datenschutzund Gesundheitsforschung zu diskutieren.Seit der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Jahr 2016 ist dieSelbstbestimmung über die eigenen Daten EU-weit einheitlich geregelt - nicht nurhierzulande ist der Schutz von persönlichen Daten relevant. Denn: Im Alltaggenerieren wir ständig Daten - und das nicht nur bei der Nutzung von Apps.Gleichzeitig könnten genau diese Daten im Gesundheitswesen einen wesentlichenBeitrag leisten, u. a. bei der Forschung und Entwicklung digitalerGesundheitslösungen. Über die Herausforderung, sowohl dem Datenschutz als auchdem Potenzial von Patientendaten für Verbesserungen im Gesundheitswesen gerechtzu werden, tauschten sich Vertreter:innen aus Spanien, Deutschland und derSchweiz im Rahmen des "Joint EIT Health Germany-Switzerland & EIT Health SpainSymposiums" unter dem Motto "Right to Privacy vs. Duty to Protect Lives: HealthData Management in Focus" im CUBEX ONE in Mannheim am 17. und 18. November aus.Symposium auf dem Mannheim Medical Technology CampusWährend des Symposiums stellten sich auch das jüngst eröffneteMedTech-Startup-Zentrum CUBEX ONE sowie verschiedene Unternehmer:innen desMannheim Medical Technology Campus vor. Seit neuestem wird dieser auch durch denHauptsitz des RIH EIT Health Germany-Switzerland ergänzt. EIT Health unterstütztunter anderem kleine und mittelständische Unternehmen sowie Start-ups dabei,digitale Lösungen im Gesundheitswesen zur Marktreife zu bringen. Das CUBEX ONEbietet durch seine Infrastruktur und Vernetzung die perfekte Umgebung, uminnovative Lösungen effizient und kollaborativ voranzutreiben, und rundet dieseMission so ideal ab. In dem Mannheimer Innovationszentrum trafen sich nunanlässlich des Symposiums rund 50 Netzwerkpartner von EIT Health sowie weiterehochrangige Interessensvertreter:innen."Patienten sind mehr als Daten"Das Symposium bot einen facettenreichen Überblick über die zahlreichenPerspektiven des Gesundheitsdatenmanagements. Dazu trugen verschiedeneRedner:innen bei, die mit klaren Handlungsempfehlungen und handfesten Beispielendie Schwächen der aktuellen Gesundheitsversorgung aufdeckten und eine Reformforderten, um Patient:innen künftig gezielt und unmittelbar helfen zu können.