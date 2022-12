GK Software: Starkes Wachstum und steigende Marge

Im dritten Quartal habe die GK Software SE laut SMC-Research ihr Umsatzwachstum weiter beschleunigt und das Ergebnis kräftig verbessert. Aufgrund mehrerer starker Wachstumstreiber erwartet der SMC-Analyst Adam Jakubowski eine Fortsetzung der erfolgreichen Entwicklung und bestätigt seine positive Einschätzung.

Das positive Momentum bei GK Software halte nach Darstellung von SMC-Research an. Im dritten Quartal habe das Unternehmen das Umsatzwachstum sogar weiter beschleunigen können, so dass nach neun Monaten ein Umsatzanstieg um 18 Prozent auf 113,0 Mio. Euro in den Büchern stehe. Das EBIT und das Nettoergebnis habe sogar leicht überproportional verbessert werden können – und das, obwohl der Vorjahreswert von einem hohen positiven Einmalertrag profitiert gehabt habe.