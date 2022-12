Else verzeichnet in der zweiten Jahreshälfte 2022 anhaltend starkes Wachstum im südkalifornischen Einzelhandel

- Dank der Außendienstmitarbeiter vor Ort kann Else seit zwei Jahren auf die Zusammenarbeit mit über 200 Kinderärzten und medizinischen Fachkräften in der Region zählen, die Else bis ins Jahr 2023 hinein zu einem noch stärkeren Wachstum verhelfen werden.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 5. Dezember 2022 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte 2022 rund 150 Einzelhändler hinzugewinnen konnte und sich damit die Zahl der Geschäfte, die Produkte von Else Nutrition verkaufen, mehr als verdoppelt hat. Dieser Zuwachs kommt durch regionale Einzelhandelspartner wie Gelson's sowie zusätzliche Filialen von CVS Pharmacy und Walmart zustande.

„Die Nachfrage von Müttern in Südkalifornien nach Produkten von Else Nutrition ist weiter im Steigen begriffen und wir sind stolz darauf, dass wir unsere Präsenz im Einzelhandel in den vergangenen Monaten um mehr als 100 % erweitern konnten“, erklärt Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition. „Dem unermüdlichen Einsatz unserer Teams im Einzelhandel und Außendienst im vergangenen Jahr ist es zu verdanken, dass wir auch im verbleibenden Jahr 2022 und bis hinein ins Jahr 2023 ein starkes Wachstum erwarten dürfen.“

Neben der Expansion im Einzelhandel konzentriert sich Else Nutrition auch auf die direkte Zusammenarbeit mit Kinderärzten und medizinischem Fachpersonal, um diese über die Produkte von Else und deren Vorteile für Babys und Kleinkinder aufzuklären. Die Kombinationsstrategie mit dem Fokus auf medizinischen Fachkräften, Einzelhandelswachstum und Konsumentenbewusstsein ist einer der Wachstumstreiber im kalifornischen Markt.

„Wenn Eltern über die Produkte von Else Nutrition und ihren Nutzen erfahren, holen sie Rat bei den Gesundheitsfachkräften ihres Vertrauens ein. Infolgedessen hat in Kalifornien auch das Interesse von Fachleuten im Gesundheitswesen an Else kontinuierlich zugenommen“, fügt Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition, hinzu.