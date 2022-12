Continentale Versicherungsverbund Gleich zwei bedeutende Auszeichnungen (FOTO)

Dortmund (ots) - Der Continentale Versicherungsverbund ist ein fairer, auf

Chancengleichheit ausgerichteter Arbeitgeber. Dies bestätigte zum dritten Mal in

Folge der unabhängige Verein Total E-Quality. Er zeichnete das Unternehmen mit

seinem Prädikat für die Gleichstellung und Chancengleichheit von Frauen und

Männern aus. Außerdem gehört der Verbund zu "Deutschlands Besten Arbeitgebern".

Bei der bundesweiten Umfrage der Ratingagentur ServiceValue in Kooperation mit

der Tageszeitung "Die Welt" erhielten die Verbundunternehmen Continentale und

Mannheimer die bestmögliche Auszeichnung.



Die Total E-Quality-Jury würdigte bei der Vergabe des Prädikats, das für drei

Jahre gilt, unter anderem die verbundweite Unterstützung von Frauen in

Führungspositionen. Diese fördert die Continentale zielgerichtet. "Für uns sind

gleiche Chancen für alle von sehr hoher Bedeutung ", betont Dr. Gerhard Schmitz,

Vorstand Personal im Continentale Versicherungsverbund. "Deshalb ist bei uns

schon lange die geschlechtsneutrale Bezahlung selbstverständlich. Zudem bieten

wir Teilzeit auch bis in die Führungsebene hinein an. Das nutzen Frauen und

Männer." Ein weiterer Grund für die Auszeichnung ist das umfassende Programm für

Weiterbildung und Qualifizierung. Damit bietet die Continentale allen

Beschäftigten hervorragende Möglichkeiten für die berufliche Entwicklung.