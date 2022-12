Finanzunternehmer Artan Qelaj aus Zürich: Privatmärkte boomen, doch der Zugang ist nicht immer einfach

Zürich (ots) - Die Privatmärkte laufen so gut wie selten zuvor - doch in Private Equity & Co. zu investieren gestaltet sich häufig schwierig. Finanzspezialisten wie Artan Qelaj aus Zürich schaffen Abhilfe.



Die Privatmärkte haben in den vergangenen zehn Jahren einen Boom erlebt, der seinesgleichen sucht. Aufgrund niedriger Ertragserwartungen in den meisten herkömmlichen, öffentlichen Assetklassen mussten Anleger ihren Blickwinkel erweitern, um alternative Renditequellen zu finden. Im vergangenen Jahr hat das makroökonomische Klima jedoch unter diversen Negativeinflüssen gelitten, die von steigenden Inflationsraten und Zinssätzen bis hin zu geopolitischen Bedrohungen reichten. Doch obwohl sich die Anleger infolgedessen in einem merklich schwierigeren Umfeld bewegen, sind die Aussichten für die alternativen Assets unbenommen gut. Zur Veranschaulichung der Perspektiven bedient sich der Zürcher Finanzunternehmer Artan Qelaj aktueller Zahlen des auf alternative Anlagen spezialisierten Datenanalyseunternehmens Preqin. Dessen Prognose zufolge wird sich das investierte Kapital in den privaten Märkten in den nächsten fünf Jahren sogar fast verdoppeln: Der Bericht "Future of Alternatives 2027" sagt einen Anstieg des weltweit verwalteten Vermögens von 9,3 Billionen US-Dollar Ende 2021 auf 18,3 Billionen US-Dollar bis Ende 2027 voraus.



Artan Qelaj: Auch Anlageprofis in der Schweiz zieht es zu Privatmarktanlagen

Inwiefern professionelle Anleger in der Schweiz diesem weltweiten Trend folgen, ist der Berufsverband für die globale Branche der alternativen Anlagen, die Chartered Alternative Investment Analyst Association (CAIA), in einer Studie nachgegangen. Um Aufgaben und Perspektiven der alternativen Vermögenswerte in professionellen Portfolios offenzulegen, wurde im Frühjahr 2022 eine umfangreiche Umfrage unter Experten aus der Finanzdienstleistungsbranche durchgeführt. Für die Studie ausgewertet werden konnten die Antworten von 193 Profiinvestoren, die für Banken, Vermögensverwaltungen, Pensionskassen, Family Offices, Versicherungen und Fintech-Unternehmen in der gesamten Schweiz tätig waren. Und deren Selbstauskünfte belegen aus Sicht von Artan Qelaj ganz unmissverständlich, dass Privatmarktanlagen auch bei Investmentprofis zunehmend an Bedeutung gewinnen.