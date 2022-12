ZDK erwartet Schub bei Neuzulassungen im Dezember

Bonn, (ots) - Von einem Zulassungsschub bei neuen Pkw im Dezember 2022 geht der

Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) aus. Hauptgründe dafür seien

insbesondere das Auslaufen des Umweltbonus für Plug-in-Hybride (PHEV) zum

31.12.2022 sowie die verringerte Förderung von rein elektrischen Fahrzeugen

(BEV) ab dem 1.1.2023.



"Alle Hersteller und Importeure versuchen, so viele Fahrzeuge wie möglich

auszuliefern", sagt Thomas Peckruhn, als ZDK-Vizepräsident Sprecher des

Fabrikatshandels in Deutschland. "Daher ist es für die Händler und die Kunden

extrem wichtig, dass auch die Kfz-Zulassungsstellen insbesondere zwischen

Weihnachten und Neujahr geöffnet sind." Denn wer als Kunde noch eine Förderung

auf Grundlage der bis zum 31.12.2022 geltenden Bedingungen beantragen will, kann

das erst nach der Zulassung machen und muss dann auch noch in diesem Jahr den

Online-Förderungsantrag beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) stellen.