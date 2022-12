JPMORGAN stuft Metro AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Metro AG von 8,00 auf 8,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäischen Nahrungsmittelhändler seien dank einer verbesserten Umsetzung der Planungen, weniger Selbstzufriedenheit, rationaleren Märkten und einem optimierten Mix gut positioniert, um das Geschäftsjahr 2022/23 zu meistern, schrieb Analyst Borja Olcese in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Der neue Ausblick von Metro unterstreiche den Vorstoß zum Ausbau des Vertriebspersonals im Einklang mit der Strategie./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2022 / 03:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2022 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die METRO Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,06 % und einem Kurs von 8,55EUR gehandelt.