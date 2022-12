JEFFERIES stuft UBS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für UBS von 21 auf 23 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Flora Bocahut erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen je Aktie noch einmal um vier Prozent aufgrund bislang noch positiverer Markteffekte in diesem Quartal als gedacht und ihrer Erwartung an stärkere Nettozuflüsse vor allem in der Region Asien/Pazifik in Folge der jüngsten Probleme der Credit Suisse. UBS bleibe attraktiv, biete Wachstum aus eigener Kraft, Wachstum der Nettozinserträge ohne die damit assoziierten Kreditrisiken sowie hohe Kapitalausschüttungen./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 16:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2022 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 17,86EUR gehandelt.