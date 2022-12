BERNSTEIN RESEARCH stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat das Kursziel für Nestle von 120 auf 115 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Value-Aktien aus der Konsumgüterbranche hätten ihre Zeit nun hinter sich, für 2023 sei angesichts der Erwartung einer beginnenden Rezession daher eine Neuausrichtung gefragt, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden europäischen Branchenstudie. "Quality" dürfte dann wieder besser abschneiden als "Value". Das Schweizer Unternehmen Nestle sei wahrscheinlich das immer noch am besten geführte im Sektor. Als "sicherer Hafen" habe sich die Bewertung auch gut gehalten, aber kurzfristig sehe er kein weiteres Aufwärtspotenzial./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2022 / 00:37 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2022 / 05:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 112,7EUR gehandelt.