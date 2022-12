Wirtschaft EU-Kommission will US-Tech-Konzerne zur Kasse bitten

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will US-Tech-Konzerne an den Infrastrukturkosten der hiesigen Telekomindustrie beteiligen. Es geht um Milliardenbeträge, die bis 2030 in den Ausbau von Glasfaserleitungen und modernen 5G-Mobilfunknetzen fließen sollen, berichtet das "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf Branchen- und Regierungskreise.



Demnach will die Kommission im kommenden Jahr ein konkretes Modell für eine sogenannte "Daten-Maut" vorlegen. Damit sollen entsprechende Zahlungen geregelt werden. Der Gesetzgebungsprozess könnte noch vor Weihnachten mit einer "öffentlichen Konsultation" beginnen.