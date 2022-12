ACE Green Recycling unterzeichnet interkontinentale Abnahmevereinbarung mit Glencore

Houston und Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Globale Vereinbarung schafft

strategische Partnerschaft zur Unterstützung eines zirkulären und nachhaltigen

Ökosystems für recycelte Batteriematerialien



ACE Green Recycling (https://www.acegreenrecycling.com/) ( ACE), eine globale

Recyclingtechnologie- und Lieferkettenplattform, und Glencore plc

(https://www.glencore.com/) (LON: GLEN), eines der weltweit größten Unternehmen

für natürliche Ressourcen und ein führender Produzent und Wiederverwerter von

Metallen für die Produktion von Batterien, gab heute den Abschluss einer

langfristigen Liefervereinbarung für recyceltes Blei sowie wichtige Endprodukte

auf Metallbasis aus recycelten Lithium-Ionen-Batterien bekannt. Diese

strategische Partnerschaft wird dazu beitragen, eine Kreislauf-Lieferkette auf

globaler Ebene für diese äußerst begehrten Materialien zu schaffen und

gleichzeitig deren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.





Die Vereinbarung über 15 Jahre ermöglicht es Glencore, bis zu 100 Prozent derACE-Produkte von vier seiner geplanten Abfallverwertungsanlagen für Blei- undLithium-Ionen-Batterien zu beziehen, die in den Vereinigten Staaten, in Indienund Thailand gebaut werden. Die Anlagen werden erwartungsgemäß bis 2024fertiggestellt sein. ACE geht davon aus, dass die Wiederverwertungsanlagen nachihrer Inbetriebnahme zusammen 1,6 Millionen Tonnen recycelter Metalleproduzieren werden, die Blei, Lithium, Nickel und Kobalt enthalten."Unsere Partnerschaft mit ACE stärkt unser Ziel, eine führende, globalezirkuläre Wertschöpfungsplattform für Batteriemetalle zu schaffen. DieseWiederverwertungsanlagen werden nicht nur eine einzigartige Lösung fürHaushalte, sondern auch eine regionale Lösung zur Förderung der zirkulärenBatteriewertschöpfung bieten - sowohl in Hinblick auf Hochspannung als auchSchwachstrom. Die Partnerschaft wird auch unser Ziel unterstützen, bis zum Jahr2050 ein Unternehmen mit Netto-Null-Emissionen (Scope 1, Scope 2 und Scope 3) zuwerden", erklärte Kunal Sinha, Head of Recycling bei Glencore.Das Unternehmen begreift die entscheidende Rolle, die Batterien bei derUmstellung auf die globale Elektrifizierung und die Einführung erneuerbarerEnergien spielen. Aus diesem Grund hat ACE ein Portfolio von proprietärenTechnologien entwickelt, um Batterien mit Netto-Null-Emissionen nach Scope 1 zurecyceln und deren kritische Materialien mit minimalem ökologischen Fußabdruckzu extrahieren. Dank seiner Pionierarbeit auf dem Gebiet innovativerhydrometallurgischer Recyclingverfahren für sowohl Blei-Säure-Batterien(Lead-Acid Batteries, LAB) als auch Lithium-Ionen-Batterien (LIB) mit