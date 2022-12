Alpha Lithium schließt bedingungslosen Kaufvertrag für Tolillar Salar, Argentinien, ab

VANCOUVER, British Columbia, 5. Dezember 2022 – Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (deutsche WKN: A3CUW1) ("Alpha" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-c ...), ein Unternehmen, das sich auf die Erschließung von über 27.500 Hektar des möglicherweise letzten unerschlossenen Lithiumsalars in der Region konzentriert, freut sich, mitteilen zu können, dass die Energy and Mining Resources of Salta ("REMSA"), einer der ursprünglichen Verkäufer des Tolillar Salar, alle bisherigen Investitionsausgaben von Alpha Lithium Argentina SA ("Alpha SA") geprüft und genehmigt hat und Alpha SA von allen weiteren Verpflichtungen im Rahmen der REMSA-Vereinbarung, die ursprünglich auf den 23. Januar 2019 datiert war, entbunden hat.