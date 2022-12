Düsseldorfer Tabelle 2023 Höherer Kindesunterhalt und Selbstbehalt - Positive Signale aber Lösung für Trennungseltern?

Nürnberg (ots) - Der Unterhalt für Kinder wird laut neuer Düsseldorfer Tabelle

(DTB) zum 1. Januar 2023 erneut angehoben. So steigt der Mindestunterhalt in der

ersten Altersstufe, 0 - 5 Jahre, von 396 auf 437 EUR, in der zweiten

Altersstufe, 6 - 11 Jahre, von 455 auf 502 EUR, in der dritten Altersstufe,12 -

17 Jahre, von 533 auf 588 EUR und für volljährige Kinder von 569 auf 628 EUR.

Entsprechend steigen auch die Unterhaltsbeträge in den anderen Einkommensgruppen

an. Das ist eine Steigerung von rund 10 Prozent. Der notwendige Eigenbedarf für

Unterhaltspflichtige, Selbstbehalt, steigt ebenfalls von 1160 auf 1370 EUR für

Erwerbstätige und von 960 auf 1120 EUR für Nichterwerbstätige.



"Eine Anhebung auf Grund von Inflation und Teuerung in allen existentiellen

Bereichen war notwendig. Kindesunterhalt und Selbstbehalt sind parallel

angepasst worden, schließlich steigen auch die Kosten von Unterhaltspflichtigen.

Endlich wurde der Selbstbehalt nach drei Jahren angehoben. Damit wird

Trennungseltern ein positives Signal - wir sehen eure Probleme - gegeben, aber

die Probleme sind nicht gelöst, sondern aufgeschoben", hebt die ISUV Vorsitzende

Melanie Ulbrich hervor. Sie verweist darauf, dass die Teuerungsrate schwer

prognostizierbar, individuell und regional unterschiedlich sei. Des Weiteren sei

die Wohnkostenpauschale "weiterhin unrealistisch"