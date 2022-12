Die Begründung: Die Nachfrage könnte sich von Bitcoin als einer Form des "digitalen Goldes" hin zu physischem Gold verlagern. Das würde zu einem weiteren Crash bei Kryptowährungen und einem rapiden Anstieg des Goldpreises um fast 30 Prozent führen, so Robertsen weiter.

Insgesamt sei das eines der "überraschenden" Szenarien, das bisher kaum am Markt bedacht wurde, schreibt der Analyst in einer Notiz am Sonntag, aus der Bloomberg zitiert.

Dieses mögliche Szenario umfasst eine Abkehr der Notenbanken von ihrer rigiden Zinspolitik infolge wirtschaftlicher Turbulenzen und "weitere Pleiten von Krypto-Unternehmen sowie einen Vertrauensverlust der Anleger in digitale Assets", so der Chefanalyst von Standard Chartered.

Robertsen betonte jedoch, dass er keine Prognosen abgebe, sondern lediglich Szenarien aufzeige, die aktuell wesentlich außerhalb des Marktkonsenses lägen.

Die Pleite der Krypto-Börse FTX Anfang November hat für ein heftigen Crash am Krypto-Markt gesorgt. Der Marktwert aller Kryptowährungen brach im laufenden Jahr um mehr als 1,3 Billionen US-Dollar ein. Aktuell liegt die Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung bei rund 865 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Booms im November 2021 waren es fast drei Billionen US-Dollar gewesen.

Lieber Aktien als Kryptos? Gerade in der zweiten und dritten Reihe lassen sich Aktien finden, die das Prädikat "sturmfest" verdienen. Eine besondere Perle, die auch noch mit einer interessanten Dividenden-Rendite überzeugt, hat unser Experte Marcel Torney für Sie gefunden. HIER KLICKEN UND MEHR ERFAHREN!

BTC zu USD wird aktuell mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 17.064$ gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!