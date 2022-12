Auf dem Generation Z Forum 2022 an der Universität Tsinghua tauschten Jugendliche ihre Gedanken über China und die Welt aus

Liu Dibo, der an der Tsinghua School of Environment studiert, sprach zu den Zuhörern über seine Tätigkeit als Freiwilliger bei den Olympischen Winterspielen und den Paralympics 2022, bei denen er Francesco Ricci Bitt, dem Präsidenten der Association of Summer Olympic International Federations, assistierte. Liu erzählte, wie er mit Bitt eine „generationsübergreifende Freundschaft" aufbaute, wie ihm Bitt erzählte, wie sehr sich China seit der Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking verändert hat, und wie er ihm von der chinesischen Kultur und den Sehenswürdigkeiten in Peking erzählte. Nach seiner Rückkehr in sein Heimatland freute sich Liu über einen Dankesbrief von Bitt, in dem sich dieser bei seinem „hervorragenden Freund" dafür bedankte, dass er seinen „Aufenthalt in Peking 2022 so angenehm und unbeschwert" gestaltet hatte, und ihn zu den nächsten Olympischen Winterspielen einlud, die 2026 in Italien stattfinden werden.

Jugendliche aus Ländern wie Russland, Indien, Südafrika, Frankreich, Ägypten, Georgien und den Vereinigten Staaten hielten Reden bei der Veranstaltung. Das Forum brachte Jugendliche aus der ganzen Welt zusammen und zeigte die positiven Erfahrungen junger Menschen, die sich bemühen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Qu Yingpu, Herausgeber und Chefredakteur von China Daily, hielt auf dem Forum eine Rede, in der er die Jugend in aller Welt ermutigte, den Aufbau einer „Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit" voranzutreiben, und ermutigte junge Menschen, China besser zu verstehen.

Qiu Yong, Sekretär des Tsinghua-Universitätskomitees der KPCh und Vorsitzender des Tsinghua-Universitätsrats, sagte in seiner Eröffnungsrede: „Die Jugend von heute ist unsere Hoffnung und wird die Zukunft gestalten. Eine bessere gemeinsame Zukunft hängt davon ab, dass die Freundschaften der jungen Menschen von Generation zu Generation fortbestehen."

Zu den anderen Jugendlichen, die auf dem Forum sprachen, gehörte Nik Gu, ein Russe, der internationale Beziehungen studiert und ein globaler Studentenbotschafter an der Tsinghua-Universität ist. Gu sprach darüber, wie er die rasante Entwicklung in China in den vergangenen Jahren erlebt hat. Gu, der schon seit 17 Jahren in China lebt, sagte, dass ihn das kulturelle Konzept der „Harmonie ohne Uniformität" tief beeinflusst habe, und er rief junge Menschen dazu auf, sich weltweit zusammenzuschließen, um „eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit" zu fördern.

Tamar Kvlividze, eine georgische Vloggerin, die in China lebt, erzählte dem Forum, wie sie auf Social-Media-Plattformen sowohl in China als auch in Georgien Videos über ihre Erfahrungen mit dem Leben in China veröffentlicht. Ihre Kanäle haben sich sowohl in China als auch in Georgien als sehr beliebt erwiesen, sagte sie und äußerte die Hoffnung auf eine Vertiefung der kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Minh Thao Chan, ein französischer Doktorand mit dem Schwerpunkt autonomes Fahren an der Universität Tsinghua, sprach über seine Gedanken und sein Verständnis des „chinesischen Weges zur Modernisierung" und darüber, wie sehr er es bewundert, dass China sich vorrangig um die Entwicklung der Bereiche Wissenschaft, Technologie und Bildung bemüht.

Weitere Informationen erhalten Sie auf: Tsinghua University

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1960574/image_5002812_21192964.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/auf-dem-generation-z-forum-2022-an-der-universitat-tsinghua-tauschten-jugendliche-ihre-gedanken-uber-china-und-die-welt-aus-301694696.html