IT-Branche im Aufwind Steigende Nachfrage nach Cloud und Digitalisierung sorgt für stabiles Wachstum bei Diamant Software (FOTO)

Bielefeld (ots) -



Die Nachfrage nach Lösungen, die die Digitalisierung vorantreiben, ist

ungebrochen. Der anhaltende Digitalisierungsschub und Nachholeffekte der

COVID-19-Pandemie führen zu vollen Auftragsbüchern bei IT-Unternehmen. Ein

Beispiel hierfür liefert Diamant Software, Hersteller für intelligente

Rechnungswesen- und Controllingsoftware. So verlagern Unternehmen weiterhin

viele Anwendungen in die Cloud und setzen hierfür auf

Software-as-a-Service-Angebote (SaaS) zugunsten höherer Flexibilität, Agilität

und verkürzter Einführungszeiten.



"Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und knappen Ressourcen können

SaaS-Lösungen Wettbewerbsvorteile schaffen. Sie decken die zunehmenden Bedarfe,

beispielsweise an Prozessunterstützung, Vernetzung, Automatisierung von

Prozessabläufen und Verringerung von Komplexität", erläutert Dr. Haiko van

Lengen, CEO von Diamant Software. "Weiterhin punkten gut umgesetzte

Cloud-Lösungen hinsichtlich IT-Sicherheit."

Für die fortschreitende Technologisierung ist diese Entwicklung wegweisend,

denn die Cloud ist die erforderliche Grundlage für weitere Innovationen wie KI

und Blockchain. Somit kann die Implementierung einer Cloud-First-Strategie

wesentlich dazu beitragen, dass Unternehmen auch in Zukunft wettbewerbsfähig

bleiben.