Zinsen für Tages- und Festgeld weiter auf Rekordjagd (FOTO)

Schondorf am Ammersee (ots) - Die Tagesgeldzinsen haben im zweiten Halbjahr 2022

einen rasanten Höhenflug hingelegt. Im Schnitt haben sich die Zinsen seit dem

Rekordtief Anfang Juli von 0,05 Prozent auf nunmehr 0,70 Prozent pro Jahr

vervierzehnfacht, was dem Niveau vom Frühjahr 2013 entspricht. Das zeigt ein

Blick auf den Biallo-Index, ein Mittelwert von rund 50 an biallo.de gemeldeten

Tagesgeldangeboten.



Ähnlich sieht es bei den Festgeldzinsen aus. So werden beispielsweise für

Festgeld mit einjähriger Laufzeit aktuell im Schnitt 1,20 Prozent bezahlt - so

viel wie zuletzt im Jahr 2012.





In der Spitze sind bis zu 1,70 Prozent drinDabei handelt es sich nur um Durchschnittswerte. In der Spitze könnenAnlegerinnen und Anleger deutlich mehr Tagesgeldzinsen ergattern - so etwa beider spanischen Suresse Direkt Bank. Die Onlinebank ist erst kürzlich auf demdeutschen Markt gestartet und bietet 1,70 Prozent bis zum 31. März 2023garantiert. Etwas weniger gibt es bei der schwedischen TF Bank, die ihrenKundinnen und Kunden für die ersten vier Monate 1,65 Prozent bezahlt. DieAdvanzia Bank aus Luxemburg offeriert 1,60 Prozent, drei Monate lang garantiert.Wichtig: Bei allen genannten Angeboten handelt es sich um befristete Aktionenfür Neukunden. Läuft die Garantiezeit aus, müssen Sparerinnen und Sparer meistdeutlich niedrigere Zinsen in Kauf nehmen. Es gibt aber auch Ausnahmen: Bei derFCM Bank aus Malta erhalten sowohl Neu- als auch Bestandskunden eineneinheitlichen Zinssatz von 1,61 Prozent pro Jahr.Beim Festgeld steht die Drei vor dem KommaWer Geld auf dem Festgeldkonto anlegt, kann bei zweijähriger Laufzeit in derSpitze sogar bis zu drei Prozent pro Jahr einstreichen, etwa bei derösterreichischen Kommunalkredit Invest. Aber auch bei einjähriger Laufzeitkratzen die Zinsen mittlerweile an der Drei-Prozent-Marke: Der schwedischeFinanzdienstleister Klarna bietet mit dem "Festgeld+", das sich ausschließlichüber die Klarna-App abschließen lässt, aktuell 2,84 Prozent.Mit Spannung blicken Zinsanleger auf den 15. Dezember. Dann steht der nächstesZinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Experten rechnen mit einerweiteren Leitzins-Erhöhung von 50 bis 75 Basispunkten auf dann bis zu 2,75Prozent. Das könnte auch für die Sparzinsen einen weiteren Aufwärtsimpulsbedeuten. "Wir halten bis Jahresende eine Zwei vor dem Komma beim Tagesgeld fürmöglich", sagt Horst Biallo, Gründer und Geschäftsführer des gleichnamigenVerbraucherportals. Auch das einjährige Festgeld dürfte bald dieDrei-Prozent-Marke knacken.Dennoch sollten Sparerinnen und Sparer bedenken: Auch wenn die Zinsen aufbreiter Front steigen, können sie die anhaltend hohe Inflation bei Weitem nichtausgleichen. Unterm Strich bleibt ein negativer Realverlust. Wer langfristig dieInflation schlagen und Vermögen aufbauen will, sollte unter anderem aufETF-Sparpläne setzen. Für die Liquiditätssicherung sind Tages- und Festgeldallerdings nach wie vor alternativlos.Über biallo.de:Die Biallo & Team GmbH zählt mit ihren Portalen biallo.de und biallo.at zu denführenden Anbietern für unabhängige Finanz- und Verbraucherinformation. Wirbieten aktuelle journalistische Informationen zu den Themen Geldanlage,Baufinanzierung, Kredite, Konten & Karten, Verbraucherschutz, Rente & Vorsorge,Telefon & Internet, Energie, Recht & Steuern sowie Soziales. Unsere Beiträgeerscheinen in zahlreichen regionalen und überregionalen Tageszeitungen.Nutzerinnen und Nutzer profitieren zusätzlich von rund 70 unabhängigen,kostenlosen Rechentools und Finanzvergleichen, welche die Entscheidung beivielen Geldfragen erleichtern. Im Girokonto-Vergleich(https://www.biallo.de/girokonto/) von biallo.de sind mehr als 1.200 Banken undSparkassen gelistet. Damit bieten wir den größten Girokonto-VergleichDeutschlands mit nahezu kompletter Marktabdeckung und regionaler Suchfunktion.Was die Erlösquellen angeht, sind wir transparent. Wie wir uns finanzieren,haben wir in unseren Redaktionellen Richtlinien(https://www.biallo.de/redaktionelle-richtlinien/) offengelegt.Pressekontakt:Biallo & Team GmbHAnita PabianBahnhofstr. 2586938 Schondorf am AmmerseeTel.: 08192/93379-0E-Mail: mailto:info@biallo.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/126054/5387243OTS: Biallo & Team GmbH