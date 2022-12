Fiat im Wohnmobil-Abgasskandal am OLG Koblenz vor schwerer Schlappe / Gericht sieht Timerfunktion als Abschalteinrichtung

Lahr (ots) - Am Oberlandesgericht Koblenz kündigt sich im Diesel-Abgasskandal

für Fiat Chrysler Automobiles (FCA/jetzt: Stellantis) eine Niederlage an. Der

fünfte Senat machte in seinem Hinweisbeschluss vom 14. November 2022 keinen Hehl

daraus, dass sich seiner Ansicht nach im streitgegenständlichen Fiat-Motor zwei

Abschalteinrichtungen befinden. Sinn und Zweck der sogenannten Timerfunktion

sieht das OLG darin, die Abgasreinigung für den Prüfstand zu optimieren (Az.: U

5 1334/22). Im realen Straßenbetrieb überschreitet dann der Motor die

gesetzlichen Abgasgrenzwerte. Kann Fiat die Notwendigkeit der Timerfunktion

nicht erklären, ist aus Sicht der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer am Ende des

Verfahrens eine Verurteilung von FCA unausweichlich. Im Fiat-Abgasskandal sind

vor allem Wohnmobile involviert.













Oberlandesgerichte im Fiat-Abgasskandal auf Verbraucherseite