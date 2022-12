Fission 3.0 kündigt Privatplatzierung über $5 Mio. CAD mit einem Aufschlag von 45% auf den Marktpreis an

Kelowna, BC - 5. Dezember 2022 - Fission 3.0 Corp. („Fission 3.0“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FUU - WKN: A2JK3N - FRA: 2F3A) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Red Cloud Securities Inc. als Konsortialführer und alleinigem Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Konsortialführern (gemeinsam die Konsortialführer") einen Vertrag abgeschlossen hat, gemäß dem das Unternehmen zugestimmt hat, den Konsortialführern 11.904.762 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine FT-Aktie") zu einem Preis von 0,42 C$ pro FT-Aktie (der Angebotspreis") für einen Bruttoerlös von 5.000.000 C$ (das übernommene Angebot") zu verkaufen.

Das Unternehmen wird den Konsortialbanken eine Option einräumen, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum (wie unten definiert) ausgeübt werden kann, um bis zu 2.380.952 zusätzliche FT-Aktien (die "Mehrzuteilungsaktien") zum Angebotspreis für einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu C$1.000.000 zu erwerben (die "Mehrzuteilungsoption" und zusammen mit dem übernommenen Angebot das "Angebot").

Das Unternehmen hat das Recht, eine Liste von Zeichnern aufzunehmen, die bis zu 2.380.952 FT-Aktien zum Angebotspreis für einen Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 C$ im Rahmen des Angebots erwerben können (die "President's List"). Die President's List wird im Rahmen der Mehrzuteilungsoption zugeteilt, und zur größeren Sicherheit werden alle Käufer im Rahmen der Mehrzuteilungsoption Mehrzuteilungsaktien zu den Bedingungen des Angebots und vorbehaltlich bestimmter Weiterverkaufsbeschränkungen, wie unten beschrieben, erhalten.

Die FT-Aktien mit Ausnahme der Mehrzuteilungsaktien werden im Rahmen der Ausnahme für börsennotierte Emittenten" gemäß National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions" in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Quebec (die Verkaufsjurisdiktionen") angeboten. Es wird davon ausgegangen, dass die FT-Aktien mit Ausnahme der Mehrzuteilungsaktien gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung sofort frei handelbar sind, wenn sie an Käufer mit Wohnsitz in Kanada verkauft werden. Die Mehrzuteilungsaktien werden im Rahmen der Ausnahmeregelungen für "zugelassene Anleger" und "Mindestanlagebetrag" gemäß National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions in den Verkaufsjurisdiktionen angeboten. Die Mehrzuteilungsaktien unterliegen in Kanada einer Sperrfrist, die an dem Tag endet, der vier Monate plus einen Tag nach Abschluss des Angebots liegt, wie in Unterabschnitt 2.5(2) des Multilateral Instrument 45-102 - Resale of Securities definiert.