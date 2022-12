Viele Variablen / Kommentar von Ralf Heidenreich zum Öl-Embargo

Mainz (ots) - Was wird die erste Stufe des Öl-Embargos Deutschland bringen? Dassseit diesem Montag kein russisches Öl mehr auf dem Seeweg in die EU gelangendarf, wird voraussichtlich kaum Auswirkungen auf die Versorgungslage hierzulandehaben. Denn der Branchenverband Fuels und Energie ging zuletzt davon aus, dassrussisches Tankeröl bis zum Beginn des Einfuhrstopps voll durch anderweitigeLieferungen ersetzt werden kann. Wie sich die zweite Maßnahme - die Einführungeines Preisdeckels, mit dem die EU und die sieben großen westlichenWirtschaftsnationen Russland die Preise fürs Öl diktieren wollen - auswirkt, istdagegen noch offen. Die Konstruktion dieser Vorgabe ist kompliziert und enthältviele Variablen. So soll Russland zwar weiter Öl an Drittstaaten verkaufenkönnen, damit der EU-Einfuhrstopp nicht die Ölpreise in die Höhe treibt.Mithilfe des Deckels soll das aber nach den Preisvorstellungen des Westensgeschehen. Die Idee klingt zunächst gut: EU und G7 setzen bei derPreisobergrenze bei den für den internationalen Öltransport sehr wichtigeneuropäischen Reedereien an - und erlauben ihnen, russisches Öl nur dann inandere Staaten zu liefern, wenn für die betreffende Ladung der Preisdeckeleingehalten wird. Doch ob das in der Realität wirklich alles so funktioniert,steht in den Sternen. Am Montag jedenfalls legten die Ölpreise deutlich zu.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65597/5387380OTS: Allgemeine Zeitung Mainz