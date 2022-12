Die BP-Aktie hat bislang ein starkes Jahr 2022 aufs Parkett gelegt, seit Jahresanfang stehen fast 40 Prozent Kursplus zu Buche. Auch die US-Bank JP Morgan bleibt in ihrer neuen Energie-Analyse zuversichtlich für die Aktie. Das positive Marktumfeld und die hohe Kapitaldisziplin dürften für die Anleger herausragende Renditen ergeben, schrieb Analyst Christyan Malek in einem Ausblick vergangene Woche.

Unternehmensinsidern zufolge will der Öl-Riese im kommenden Jahr erstmals ein Produktionsziel für grünen Wasserstoff aufrufen, bis 2030 soll der Marktanteil bei zehn Prozent liegen. "Wasserstoff wird ein großer Schwerpunkt sein, und er entwickelt sich viel schneller, als wir je gedacht hätten", erklärte Finanzvorstand Murray Auchincloss gegenüber Reuters.

Das neue US-Wasserstoff-Projekt soll zunächst so genannten "blauen Wasserstoff" produzieren (bei dem die Emissionen aus der Wasserstoffherstellung abgefangen und gespeichert werden). Später könnte die komplette Umstellung auf grünen Wasserstoff folgen (der mit Hilfe erneuerbarer Energien hergestellt wird).

Dazu passt auch ein Bloomberg-Bericht vom Montag, demzufolge BP an einem Einstieg beim deutschen Windpark-Entwickler PNE interessiert sei.

Offenbar mit Erfolg. Der britische Öl-Multi BP plant laut einem Reuters-Bericht den Bau eines Wasserstoff-Hubs auf dem Gelände seiner Raffinerie in Whiting im Bundesstaat Indiana. Auch in Australien, Europa und Großbritannien hat BP bereits im großen Stil in Wasserstoff investiert. Gemeinsam mit Offshore-Windkraft soll der Bereich das Unternehmen in eine grüne Zukunft führen.

