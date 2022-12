Kenneth Kovan, Mitbegründer, Präsident und Geschäftsführer von BioVaxys, hält Vortrag auf der MedInvest Oncology Investor Conference

VANCOUVER, British Columbia, 5. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) („BioVaxys" oder das „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Kenneth Kovan, Mitbegründer, Präsident und Geschäftsführer, auf der MedInvest Oncology Investor Conference in New York City am 14. und 15. Dezember 2022 einen Vortrag halten wird.

Die MedInvest Oncology Investor Conference, die in Zusammenarbeit mit der National Foundation for Cancer Research veranstaltet wird, ist die bedeutendste Indikationsbezogene Investorenkonferenz. Die Teilnehmer sind aktive Investoren im Bereich der Onkologie und auf Onkologie spezialisierte Unternehmen, die nach Investitions- und Partnermöglichkeiten suchen: führende Risikokapitalgeber aus den Bereichen Biowissenschaften und Onkologie, Family-Offices, Führungskräfte aus der Pharmaindustrie, private und öffentliche Krebsforschungsunternehmen und Stiftungen. Das National Cancer Institute ist der diesjährige Präsentationspartner der Konferenz. Zu den Referenten gehören Greg Simon, der unlängst Präsident der „Cancer Moonshot"-Initiative unter Joe Biden war, außerdem führende Immunologen und Onkologen von Memorial Sloan Kettering und anderen Einrichtungen sowie Vertreter aus der weltweiten Pharmaforschung.

Details zum Vortrag:

Wann: Mittwoch, 14. Dezember 2022 um 16:10 Uhr EST

Wo: Dorsey & Whitney LLP, 51 West 52nd Street, New York, NY

„BioVaxys ist es eine Ehre, auf der MedInvest Oncology Investor Conference neben einer angesehenen Gruppe von Onkologen, Investoren und Biowissenschaftsunternehmen einen Vortrag zu halten. Wir freuen uns darauf, über den Einsatz unserer haptenisierten Proteinplattform zur Entwicklung autologer Krebsimmuntherapien für Eierstockkrebs und andere bösartige Erkrankungen zu berichten", erklärte James Passin, Geschäftsführer und Mitbegründer von BioVaxys.

Mr. Kenneth Kovan verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Biopharmabranche. Vor der Gründung von BioVaxys Technology Corp. war er als Corporate Development Partner bei Horizon Discovery plc, einem führenden Unternehmen im Bereich Genomchirurgie im Vereinigten Königreich, tätig und ist geschäftsführender Leiter und Eigentümer von Bingham Hill Ventures, einem 2012 von ihm gegründeten Beratungsunternehmen für Biowissenschaften. Er ist ein erfahrener ehemaliger Biotech-CEO und Gründer von Biotechnologieunternehmen wie Avax Technologies, Inc. Mr. Zu Kovans beruflichem Hintergrund gehören Technologietransfer an der Thomas Jefferson University, strategisches Marketing bei SmithKline Beecham und globale Produktentwicklung bei Wyeth-Ayerst. Mr. Kovan bringt eine umfassende internationale Geschäftserfahrung mit, hat Pharmamarken in Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum auf den Markt gebracht und Entwicklungsprojekte für Pharmaunternehmen in Europa geleitet.