Lohnerhöhungen im Maler- und Lackiererhandwerk/Tarifeinigung steht

Frankfurt (ots) - Nach zähen Verhandlungen vom 23. auf den 24.11.2022 war die

Schlichtung der Tarifverhandlungen für das Maler- und Lackiererhandwerk zunächst

ohne Ergebnis zu Ende gegangen. In weiteren Abstimmungen konnten sich die

Parteien jetzt auf einen Schlichtungsvorschlag einigen, der durch die

Landesinnungsverbände bestätigt werden muss.



Selten waren die Sozialpartner so gefordert wie in dieser Tarifrunde. Das

Ergebnis ist ein mit viel Fingerspitzengefühl ausgehandelter Kompromiss -

zwischen dem aus der Inflation erwachsenden Druck auf die Löhne und der

Belastungsfähigkeit der Betriebe.